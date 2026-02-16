Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en la primera ronda del ATP 500 de Doha

El murciano vuelve con las pilas cargadas en el ATP de Doha tras ganar el ansiado Open de Australia

Tras hacer historia hace apenas un par de semanas al ganar el Open de Australia y completar el Career Grand Slam, Carlos Alcaraz ha vuelto a la competición en este ATP 500 de Catar. Antes tenía previsto participar en el de Rotterdam, pero después de levantar el trofeo decidió no inscribirse. El murciano llega como número 1 del mundo consolidado y con una confianza por las nubes tras su éxito en Melbourne. Se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, contra el que tiene un historial muy favorable con un 4-0 a su favor en enfrentamientos previos.

El año pasado cayó en los cuartos de final de este torneo ante el checo Jiri Lehecka con un 3-5,6-3,4-6, por lo que este año busca la venganza, mejorar ese resultado y pelear por el título. De hecho, el torneo podría dejarnos una nueva final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, algo que los amantes del tenis no pudieron ver en Australia debido a que Djokovic eliminó al italiano.

De hecho, hay filtraciones de que tanto Alcaraz como Sinner han recibido un incentivo económico por participar, demostrando así el interés que tiene Catar de que las dos revoluciones del tenis actual juegue en su pistas. Eso sí, Carlitos se mantiene humilde, asumiendo que sigue teniendo puntos flacos en la rueda de prensa: ''Incluso habiendo ganado los torneos más importantes, sigo viéndome con debilidades''.

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Arthur Rinderknech?

Carlos Alcaraz jugará el partido correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Doha contra Arthur Rinderknech este martes 17 de febrero en la pista central del Khalifa International Complex. Eso sí, el horario aún está por definir, por lo que habrá que esperar un poco para saber a que hora juega el murciano.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Arthur Rinderknech

El encuentro entre Carlitos y Arthur Rinderknech se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del ATP 500 de Doha en el que participa Carlos Alcaraz.