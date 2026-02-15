Jannik Sinner no olvida la derrota ante Djokovic: ''No fue fácil de aceptar''

En la previa del estreno del italiano en Doha y sobre el aprendizaje acumulado tras su caída en el Open de Australia

Jannik Sinner vuelve a escena tras la derrota en semifinales ante Novak Djokovic. Un revés en el Open de Australia que le ha hecho reflexionar sobre su estilo de juego, ya que se vio superado por el serbio de 38 años.Pero bueno, borró y cuenta nueva. El frenético calendario no da pie a las lamentaciones, y ya piensa en poder recortar puntos con Carlos Alcaraz para recuperar el número 1 del ranking de la ATP, comenzando por Doha, donde también estará el murciano.

Sinner y el dolor tras la derrota ante Djokovic

La vida es un constante aprendizaje y las caídas hay que tomarlas como un paso más en el camino: ''La derrota ante Djokovic me ha enseñado muchas cosas. Fue un gran partido, tanto mío como suyo. Tuve mis oportunidades y a veces las cosas no salen como uno espera, pero así es el deporte. Ahora estamos cambiando pequeños detalles en la pista y estos llevan tiempo hacer que se vuelvan normales, pero he tenido un buen feedback. Tampoco debemos olvidar que perder a veces es normal''.

''Lo viví de una manera muy normal. Tengo 24 años y solo quiero jugar buen tenis en cualquier parte del mundo y ya está. A veces perder está bien, lo que he hecho en los dos últimos años, junto a Alcaraz, ha generado mucha atención. Simplemente sucedió como sucedió. Ahora intentemos retomar el ritmo, sentir de nuevo la presión del torneo y ver qué pasa'', hablaba sobre lo difícil competir ante un veterano como Djokovic.

Los cambios antes de Doha

''No es todo técnico, también es táctico y mental. Son muchas cosas que puedo mejorar, pero tampoco debemos hurgar en los problemas por haber perdido unas semifinales de Grand Slam contra Novak Djokovic. Fue un partido muy bueno, aunque no fue fácil de aceptar'', hablaba sobre los pequeños ajustes que ha hecho en su juego para afrontar el ATP Doha lo mejor posible.

Eso sí, después del mal rato que pasó debido al calor en Melbourne, parece que no está preocupado por las temperaturas de Catar: ''Hace calor. Pero nada del otro mundo, no como en Australia ni en otros lugares más secos. Por la noche, puede hacer calor, pero también puede refrescar. Depende del día a día y del viento; por ahora, todo bien''. También confesó que está siguiendo los Juegos Olímpicos de Invierno: ''Estoy mirando mucho, incluso cambié mis planes de entrenamiento para mirar, sobre todo, el esquí. Es increíble. Ver a cada atleta en el máximo nivel, tantas sorpresas, tanto positivas como negativas. Es realmente bueno ver esta tensión desde fuera''.