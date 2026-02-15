Álex de Miñaur repite final en Rotterdam pero sin Alcaraz ni Sinner

El australiano vuelve a disfrutar de una final en su torneo fetiche por tercer año consecutivo, llegando al culmen del ATP 500 de Rotterdam

El canadiense Felix Auger-Aliassime será el rival a batir por Álex de Miñaur, cumpliendo con esta su vigésima final en torneos individuales. Aunque el dato que realmente impresiona es que es la tercera consecutiva. Y dicen que a la tercera va la vencida...

El australiano se vio con los titanes en las dos anteriores finales del ATP 500 de Rotterdam. Primero fue Jannik Sinner en 2024, que no dio tregua a De Miñaur. Pero es que al siguiente la suerte tampoco le acompañó, ya que fue Carlos Alcaraz su verdugo, al igual que hace unas semanas en Australia.

De Miñaur no lo tuvo fácil

''Siempre es complicado jugar ante rivales de estas características, es un jugador que casi no te da ritmo cuando compite, es un especialista en romper cualquier tipo de intercambio cuando se le presenta esa primera bola que poder atacar, a veces incluso lo hace desde el resto. Es un jugador muy ofensivo, le encanta salir con esa táctica ofensiva, así se vuelve muy complicado coger el ritmo del encuentro a través de algunos rallys, no es fácil sentirse cómodo'', declaraba Álex de Miñaur a Tennis TV tras ganar en semifinales por 6-4 y 6-3 a Ugo Humbert.

''Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hice hoy dentro de la pista. Ha sido un partido con muchos momentos delicados, con muchas oportunidades de break, numerosas ocasiones donde pudo haber pasado cualquier cosa, pero fui capaz de manejarlas y sobrevivir en cada una de ellas para llevarlas de mi lado. De nuevo estoy en otra final, es súper ilusionante, así que mañana lo daremos para todo para coger esa oportunidad de hacerme con el trofeo'', comentaba el australiano bastante motivado por lo que se viene.

A la tercera va la vencida en Rotterdam

''Es mi tercera final aquí, ya estuve otras veces en esta misma situación, así que el plan sigue siendo el mismo que las otras veces: salir mañana a por el título. Luego no quiero remordimientos, no quiero dejarme nada, aunque sabemos que en la final puede pasar cualquier cosa. Lo que no quiero es llevarme pensamientos al día siguiente de ‘qué hubiera pasado si…’. Este tipo de partidos solo hay una manera de jugarlos y es salir ahí fuera a por el título, salir a ganar, no puedes esperar a que el otro lo vaya a perder. Esperemos que esta vez funcione y salgan las cosas bien'', concluía Álex de Miñaur, que luchará contra hoy con Felix Auger-Aliassime por el título.