De Miñaur tiene claro como meterle mano a Alcaraz y Sinner

Álex de Miñaur se ha instalado por completo entre la élite del tenis, siendo el número 7 del mundo, pero quiere más y cada vez tiene más claro como meterle mano a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El tenis mundial siempre ha sido un deporte muy global, pues siempre ha habido jugadores de todo el mundo, desde España hasta Australia. Sin embargo, el país 'aussie', sede de un Grand Slam, lleva desde la retirada de Lleyton Hewitt buscando un nuevo referente. Tras el 'fracaso' de Nick Kyrgios el que se ha asentado ahora es Álex de Miñaur, número 7 del mundo, que ahora tiene un reto, dar un paso más y colarse entre los dos grandes, buscando ese escalón que le separa de los Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, a los que cada vez tiene más claro como meterle mano.

De Miñaur, cuya temporada comienza este viernes en la United Cup, ha disputado muchos partidos igualados contra el murciano y el de San Cándido, aunque no llega a terminar de hacerles daño, pero ahora tiene la clave para conseguirlo y lograr un gran avance en su tenis y en su ranking: "Para mí, se trata de encontrar diferentes formas de desestabilizar a estos jugadores y estar preparado para asumir más riesgos y perturbarlos más".

Si algo tiene Álex es su velocidad, es uno de los más o el más rápido de la ATP y eso le permite dominar a muchos de sus rivales con su juego machacón y con pocos errores. Y aunque eso sea ya una de las partes más poderosas de su tenis, está tratando de llevarlo al siguiente nivel para ser incluso más dominante en esa faceta: "Mi objetivo es hacerme más fuerte y seguir progresando. Nada sustituye al trabajo duro, que es lo que estamos haciendo. A lo largo de los años, he ganado un poco de peso, lo que me ha ayudado".

El Open de Australia, su gran objetivo

De cara a este inicio de curso De Miñaur tiene un gran objetivo, ser profeta en su tierra, es decir, hacerlo lo mejor posible en el Open de Australia. El primer grande del curso arranca el 18 de enero y será una gran oportunidad para el 'aussie', pues el público estará de su lado para apoyarle. Al ser el 7ª favorito, al menos sobre el papel, tendrá un camino expedito hasta los cuartos de final, siempre que la suerte esté de su lado, pero deberá estar listo para evitar los errores y avanzar hasta ese momento. Una vez allí ya tendría un reto como los mencionados ante Alcaraz, Sinner o cualquiera de los grandes capos del tenis actual.