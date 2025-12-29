Alcaraz se fija en Djokovic y adopta un método poco habitual para mejorar su saque

El murciano ya piensa en el Open de Australia y ha puesto el foco en uno de los golpes más decisivos del tenis moderno: el saque. En su preparación para Melbourne, el murciano está trabajando con un ejercicio poco habitual, inspirado en un método que ya utilizó el veterano serbio

El año nuevo está a la vuelta de la esquina y 2026 viene cargado de cambios drásticos para Carlos Alcaraz. Tras terminar el 2025 en lo más alto, el inicio de esta nueva temporada está marcado por una noticia que sacudió el mundo del tenis hace unas semanas: la ruptura profesional con Juan Carlos Ferrero.

El objetivo está puesto en conseguir el Grand Slam de carrera, faltándole tan solo un grande para conseguirlo: el Open de Australia. Un título que se le resiste, con Jannik Sinner como mano ejecutora tras ganar las dos últimas ediciones en Melbourne. El misterio de si conseguirá ese objetivo está a la vuelta de la esquina, ya que el ansiado Abierto tendrá lugar del 12 al 1 de febrero.

Carlos Alcaraz pone toda la carne en el asador

Con la vista en el primer Open de la temporada, Carlos Alcaraz sigue trabajando en su preparación de cara a uno de los torneos más exigentes, en el que le esperan partidos largos. Y eso, obviamente, incluye las exigencias físicas y técnicas donde el saque es uno de esos elementos que no se pueden dejar pasar por alto si el objetivo es marcar la diferencia.

Por eso ha querido reflejarse en el rey absoluto del Melbourne Park, Novak Djokovic. El serbio ha ganado hasta ahora 10 títulos en el Open de Australia, de hecho, ha tocado oro en la decena de finales a las que ha llegado. Sin fallo alguno. Si este año aumentase con este Abierto su palmarés, igualaría el récord histórico absoluto de Margaret Court.

Objetivo, el Open de Australia

'Carlitos' ha apostado por un entrenamiento fuera de lo habitual, que fue en su momento utilizado por Djokovic. Está utilizando un ejercicio que procede del baloncesto, con la meta de perfeccionar el toss, es decir, la acción de lanzar la pelota hacia arriba con la mano no dominante para iniciar el saque. De él depende el ritmo y la precisión del golpe, no tratándose de lanzar la bola con fuera, si no de acompañarla en el aire.

Para entrenarlo, lo ha hecho con una canasta pequeña en la pista, cuyo fin es lanzar la pelota antes de terminar el movimiento del saque. Un trabajo específico que busca hacer el toss infalible, en medio de todo el revuelo después de que se rescindiese la relación laboral entre el murciano y Juan Carlos Ferrero. Carlos Alcaraz entrena ya junto a Samuel López, el cuál busca nuevas técnicas para que el número 1 del mundo mantenga su corona en la próxima temporada.