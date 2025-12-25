Roland Garros celebra la Navidad con Alcaraz, Nadal y Coco Gauff como protagonistas

Roland Garros sorprende con su tradicional postal navideña, en la que destacan Carlos y Coco como ganadores del torneo con un guiño a Rafa Nadal

Es Navidad y Roland Garros lo ha celebrado con un christmas que recoge los mejores momento del año 2025. Y es que este año ha tenido dos nombres propios: Carlos Alcaraz y Coco Gauff, campeones de los torneos masculino y femenino respectivamente. Y como no podía faltar, Rafa Nadal y el homenaje que el torneo le dedicó poco después de que se retirase. Así ha sido el año de cada uno de los tenistas.

Carlos Alcaraz y su rivalidad con Sinner

La temporada 2025 puede definirse como la más exitosa hasta la fecha de Alcaraz, llegando al clímax de su carrera como número 1 del mundo por segunda vez y ganando ocho títulos, incluyendo el Roland Garros que ahora le homenajea. Ha ganado la mayor cantidad de títulos de su carrera en una sola temporada y se ha convertido en el hombre más joven en la Era Abierta en ganar el Grand Slam en las tres superficies, arcilla, hierba y pista dura. Superó también los 60 millones de dólares en premios.

La rivalidad contra Jannik Sinner dominó el tenis masculino, siendo Carlos Alcaraz el que ganó esta guerra indirecta con 4 victorias a 2 y repartiéndose los Grand Slam de 2025: Alcaraz se llevó además del Abierto de Francia y el US Open, mientras que el italiano se hizo con el Abierto de Australia y Wimbledon, donde luchó contra el murciano en la final.

Coco Gauff salvó los altibajos

El 2025 de Coco Gauff ha sido algo dispar, finalizando como la número 3 del mundo y ganando su segundo título de Grand Slam en Roland Garros. También se llevó otro torneo individual, el WTA 1000 de Wuhan. Su récord fue de 48 victorias y 16 derrotas, ganando en llegando a los cuartos en Paris, pero con actuaciones tempranas en Wimbledon y el US Open. Se ha llevado casi 8 millones de dólares en premios, aunque con un punto débil: el alto número de dobles faltas, superando las 400 por segunda temporada consecutiva.

Rafa Nadal, homenajeado

El homenaje a Rafa Nadal fue un evento ''a la altura de una leyenda'', centrándose en sus catorce títulos y su impacto en el torneo. Incluyó también la presencia de las otras tres leyendas del Big Four, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray que salieron junto al balear en la pista central de Philippe Chatrier.

También pusieron una placa con la huella de su zapatilla y el registro de sus catorce títulos, instalándose de forma permanente en la pista y que se puede ver en la felicitación. Además, le dieron un trofeo personalizado, y una camiseta en la que se podía leer ''Merci Rafa''.