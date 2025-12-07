Coco Gauff domina a Sabalenka y Swiatek en el ranking de las mejor pagadas

El tenis femenino es el deporte que más beneficios da a sus protagonistas, pues las 15 deportistas mejor pagadas del mundo, 10 son grandes estrellas de la WTA, aunque no todas son de las más destacadas en las pistas

El tenis femenino goza de gran salud económica, o al menos eso se puede sobreentender del análisis de Sportico, que ha repasado las 15 deportistas que más dinero han ganado este 2025. Y de ellas hay hasta 10 representantes del deporte de la raqueta. Desde Aryna Sabalenka hasta Amanda Anisimova e incluso una jugadora que está prácticamente retirada como Venus Williams, que aún así se ha colado en la lista.

Gauff por delante de Sabalenka y Swiatek

Mientras que en las pistas la que manda es Aryna Sabalenka, número 1 del ranking mundial tras ganar el US Open y llegar a la final del Open de Australia y Roland Garros, además de ser muy consistente, en esta tabla de las que más dinero ganan no es la reina. Y eso que los 15 millones de premios y 15 en patrocinios suman la nada desdeñable cifra de 30. Solo que Coco Gauff, pese a ganar menos por premios, apenas 8, si que suma 23 en patrocinios como la gran estrella que es en Estados Unidos, subiendo así a la cima.

Tras ellas hay un abismo de casi siete millones que llega a las 23,1, cifras en la que se mueve la tercera en discordia, Iga Swiatek. La polaca es menos carismática que las dos reinas y eso se nota en los 13 millones que gana por las marcas, algo menos que la de Bielorrusia. Aunque eso sí, al ganar Wimbledon y otros grandes eventos como Cincinnati le permiten sumar 10,1 en premios. Y eso debido a muchos problemas que en la primera parte del año estuvo muy lejos del mejor nivel que alcanzó después.

Snowboard, golf, baloncesto, gimnasia y mucho tenis

Más allá del tenis, que es el deporte que reina en la tabla de las 15 que más ha ganado, hay cinco deportistas que evitan el pleno del deporte de la raqueta. Para encontrar a la que más gana hay que ir hasta el puesto 4, donde la rider estadounidense Eileen Gu ha ganado 23 millones por patrocinios. Algo más abajo, en el 6º puesto, está la gran estrella de la WNBA, Caitlin Clark, con 16,1 millones, 16 de ellos por las marcas. La golfista Nelly Korda, hermana del tenista Seb Korda, es la 7ª con 13,8, ‘solo’ 2,8 en premios al no tener su mejor año y 11 por patrocinios. Bajamos aún más, al puesto 11, donde Simone Biles ha ganado 11 millones, en su caso todos por patrocinios. Mientras que cierra la lista otra golfista como es Jeeno Thitikul con 7,6 en premios y 2,5 en patrocinios.