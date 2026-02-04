La advertencia de Clijsters a Raducanu: ''Un entrenador necesita tiempo para dar resultados''

La belga critica la inestabilidad de Emma con sus entrenadores, recordando que que construir una relación duradera y efectiva requiere de paciencia dentro y fuera de la pista

Emma Raducanu vuelve a estar en el centro del debate tras romper con su entrenador, Francis Roig. Tras caer en la segunda ronda del Open de Australia ante Amanda Potapova, la británica anunció el fin de su relación profesional con el extécnico de Rada Nadal. Un vínculo que duró apenas seis meses, ya que empezó en agosto de 2025, alegando que no se sentía cómoda con los cambios que Roig quería implementar en su derecha, queriendo recuperar un estilo de juego más agresivo.

Sobre estos cambios de entrenador ha hablado la exjugadora belga Kim Clijsters, que opina que hay que darle más tiempo a los técnicos para poder adaptarse a ellos y comenzar a ver los resultados.

Clijsters opina sobre la relación de Raducanu con los entrenadores

Kim habló sobre las decisiones de la británica, que actualmente disputa el WTA Cluj-Napoca, en el podcast Love All: ''Cuando escucho ese tipo de cosas, me da curiosidad saber quién toma esas decisiones, ¿Lo hace ella? ¿Su agente? ¿Su padre? Hay muchas cosas que me intrigan en esa situación. ¿Quién toma estas decisiones por ella? ¿Quién la hace entrar en pánico tan rápido?''

''Ha tenido entrenadores muy buenos con los que ha trabajado en el pasado, entrenadores que se toman su tiempo y saben que desarrollar y modificar una técnica y un plan de juego táctico lleva tiempo. Trabajar en eso lleva tiempo'', continuaba Clijsters, comparándolo con otro deporte: ''Para mí, es casi como si fuera un club de fútbol, ​​es como un enfoque de fútbol cuando tienen un par de partidos malos al principio de la temporada y acaban de contratar a un nuevo entrenador y luego, después de algunos partidos, pierden, lo echan y luego pasan al siguiente''.

Los consejos para Emma

''Creo que sería bueno que aprendiera a esforzarse y encontrar a alguien con quien realmente tenga una buena conexión, y luego trabajar duro para construir una relación de coaching más duradera y tener ese enfoque a largo plazo en su mente, o en la de quien tome esa decisión'', aconseja la tres veces ganadora del US Open a Emma Raducanu.

''A un entrenador le lleva su tiempo hacer su trabajo, ¿no? Y se trata de encontrar el equilibrio entre darle tiempo para confiar en el entrenador y darle tiempo para los efectos que un entrenador puede tener'', finalizaba Clijsters dejando clara su posición. Raducanu aún no tiene entrenador confirmado, pero ha pasado a los cuartos de final del Winners Open tras ganar a Kaja Juvan por 7-5,6-1.