Emma Raducanu mira al futuro con optimismo: ''Vuelvo a disfrutar y a sentirme competitiva''

La británica arranca la temporada con confianza renovada y ambición tras dejar atrás lesiones y dudas, preparada para afrontar grandes retos, como expresó antes de su debut en la United Cup

Emma Raducanu comienza la temporada con optimismo, viendo el 2026 como una oportunidad para mejorar y dejar atrás todos los fantasmas que la han perseguido en los últimos años. El 2025 fue un ciclo de estabilización y vuelta al Top 30, llegando a ser de nuevo la jugadora número 1 de Gran Bretaña tras varias temporadas marcadas por cirugías y bajas prolongadas. Aunque no logró llegar a las rondas finales de los Grand Slams, mostró una competitividad sólida frente a las mejores del mundo, como Iga Swiatek ante la que cayó en el Open de Australia y en el Roland Garros o Sabalenka, que le ganó en la tercera ronda de Wimbledon.

Raducanu afronta 2026 con ilusión

Tras este año de transición, Emma consiguió superarse y acabar en el puesto 29 del ranking de la WTA. Encontrando la estabilidad al ser entrenada por Francis Roig -tras un baile de más de 8 entrenadores diferentes-, este recién comenzado año será un reto, tal y como comentó en la previa de la United Cup 2026: ''He tenido buenos entrenamientos en las últimas semanas. Sé que, aunque no todo vaya a la perfección siempre, debo mantenerme constante en mi esfuerzo. Eso fue lo que me ayudó más el año pasado y lo que me permitió volver a disfrutar del tenis y del proceso en el que me encuentro ahora mismo''.

En la United Cup defenderá los colores de Gran Bretaña en el enfrentamiento ante Japón que tendrá lugar en la sesión de día este sábado 4 de enero ante Naomi Osaka, un duelo de campeonas de US Open muy esperado. Sobre la resurrección del anterior año lo tiene claro: ''Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido en el último año, trabajando muy bien en el día a día, mejorando mucho mi condición física y aguantando la exigencia de jugar muchos partidos. Creo que técnicamente he progresado mucho también y lo más importante es que disfruto cada instante que paso en la pista''.

Los baches por los que ha pasado

La trayectoria de Emma Raducanu desde su recordada victoria en el US Open 2021 ha estado marcada por la inestabilidad técnica y su fragilidad física, que parece empezar a mejorar. Aunque el momento más delicado de su carrera ocurrió en mayo de 2023, donde le operaron de ambas muñecas y el tobillo izquierdo casi de forma simultánea. Esto le obligó a estar 8 meses fuera de las pistas, cayendo por debajo del puesto 300.

A pesar de la mejora en 2025, también tuvo algún que otro susto, como en el Wuhan Open, que no pudo acabar su partido en la primera ronda debido a una indisposición por las condiciones de humedad y calor del ambiente. Esto también le llevó a cerrar la temporada en octubre por la necesidad de realizarse un chequeo médico completo.