La leyenda de Dimitrov, el primer desafío de Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz va a tener un inicio complicado en el Masters 1000 de Indian Wells, enfrentándose a una de las grandes referenciads del deporte de la raqueta en los últimos años, Grigor Dimitrov

El Masters 1000 de Indian Wells sigue avanzando y muy pronto será el momento en el que se estrene el gran favorito, Carlos Alcaraz, que debutará este sábado y ya tiene rival. El murciano ya conoce su oponente, que será muy complicado para ser una primera ronda, pues frente a él estará una leyenda del tenis mundial como Grigor Dimitrov. Mientras que también sabe contra quien se estrenará otro de los mayores candidatos, Novak Djokovic, que en su caso lo tendrá, siempre sobre el papel, relativamente más fácil ante el polaco Kamil Majchrzak.

Dimitrov, 42 del ranking ATP, superó al francés Terence Atmane por 6-4, 5-7 y 6-4 en un partido mucho más complicado de lo que se esperaba para el búlgaro, que en el segundo set se complicó, pero supo darle la vuelta y dominar para cerrar el duelo. El veterano Grigor, todo un ex top 10 mundial, no pasa por su mejor momento y ahora mismo está tratando de encontrar su mejor nivel, pero su físico no le acompaña, aunque si que le ha permitido tener esta oportunidad frente a un Carlitos que está arrasando este 2026.

Un inicio más amable para Novak Djokovic

Quien retorna en Indian Wells es Novak Djokovic, que disputa en el desierto de Coachella su segundo torneo de la temporada, en el que tendrá un debut ciertamente más cómodo que el de Carlitos, pues se estrenará contra Kamil Majchrzak, número 57 de la ATP, que se deshizo del francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-3, 1-6 y 7-5. El polaco es un habitual del circuito Challenger que cada vez se deja ver más por los grandes torneos y compitió muy bien contra el tremendo sacador galo, al que salvó una desconexión en el segundo set, dominó con solvencia. Ahora se medirá a un Djokovic que este 2026 solo ha perdido un partido, la final del Open de Australia ante Carlos Alcaraz.

Draper vuelve a escena ante un español

Otro que ya sabe con quien se va a estrenar en California es Jack Draper, cuyo debut será frente a Roberto Bautista, después de que el de Villarreal superara a Fabian Marozsan. Draper, defensor del título que conquistó el año pasado, viene de un calvario por las lesiones y ahora tendrá una gran oportunidad para tratar de reencontrarse con el triunfo y coger sensaciones con su tenis de cara a lo que le espera esta campaña,