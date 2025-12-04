Emma Raducanu discrepa de Alcaraz: ''Nos ganamos muy bien la vida''

La tenista británica asume la carga de partidos en el calendario, con una postura opuesta a la del murciano que considera que son demasiados compromisos

''No creo que sea necesariamente algo de lo que quejarse, porque es lo que nos da'', decía Emma Raducanu en The Guardian cuando le preguntaron sobre el calendario. Una opinión completamente contraria a la de Carlos Alcaraz. El número uno del mundo fue hace poco más de un mes muy crítico sobre la carga de trabajo: ''La cantidad de torneos que tenemos que jugar es demasiado alta. No tenemos suficiente tiempo para entrenar y descansar''. El jugado ha sido criticado en varias ocasiones por su gusto por jugar exhibiciones fuera de temporada, lo que crea la polémica por la contradicción que supone a primera vista.

Emma Raducano señala el nivel de vida de los jugadores

Carlos Alcaraz comentó a finales de octubre que tenía que ''considerar en el futuro si tengo que saltarme algunos torneos obligatorios''. ''Solo para mantener mi condición física y mi buena forma. Obviamente, va más allá de la condición física. Creo que mentalmente también es muy exigente, jugar tantos torneos obligatorios seguidos o jugar tantos torneos sin tener días para descansar mentalmente'', señalaba el murciano. Unas palabras a las que la británica parece haber respondido en unas declaraciones que parecen ir directas para el que fue su pareja en los dobles mixtos del US Open 2025.

''Y además, nos ganamos muy bien la vida. O sea, no todo es glamour. Sin duda, hay momentos en los que es muy difícil y nos desanimamos mental y físicamente, nos duele todo. Pero al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Estoy segura de que hay personas que van a trabajar y sus jefes les obligan a hacer algo, pero tienen que hacerlo, es su trabajo'', apuntó Raducanu, equiparando su trabajo a otros más comunes, como el trabajo de oficina, dejando caer que son 'empleados' y que tienen que cumplir una serie de deberes.

La postura contraria de Carlos Alcaraz

A Raducanu le han llovido las críticas en redes sociales por partes de los aficionados en las redes sociales, que manifestaban que ella jugaba pocos torneos durante el año y de ahí su opinión. Aunque 'Carlitos' tampoco ha estado exento de reprimendas por los canales digitales. De hecho, contestó a las críticas, alegando que ''es normal que la gente piense de esa manera y no entienda por qué nos quejamos del calendario y luego organizamos partidos de exhibición''.

''Pero para mí, la principal diferencia es que, en un torneo, tienes que estar física y mentalmente, durante una semana y media. Y una exhibición es solo un día'', comentó, refiriéndose a la duración actual de casi todos los Master 1000. También explicó a Associated Press la diferencia entre un partido del circuito y uno de exhibición: ''Solo te concentras, solo calientas, solo te entrenas, para un partido''.