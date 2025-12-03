Carlos Alcaraz encuentra una defensa por las exhibiciones: “Hace crecer al deporte”

Carlos Alcaraz ha estado siempre muy criticado por su gusto por jugar exhibiciones fuera de temporada, pero lejos de todos aquellos que lo critican por ello, el ex jugador americano Steve Johnson ha traído un nuevo punto de vista

Carlos Alcaraz es el mejor tenista del mundo, o al menos eso dice el ranking, y como tal es uno de los deportistas más seguidos del mundo. El español, de apenas 22 años, ha dominado su deporte junto a Jannik Sinner en los últimos años y ambos lo han llevado al siguiente nivel, asumiendo el mando del mismo tras las retiradas de Rafa Nadal y Roger Federer, compartiendo con Novak Djokovic sus últimos años en el circuito. Sin embargo, hay una cosa que se le ha criticado y mucho al murciano y es su afán por jugar exhibiciones fuera de temporada.

Desde que se hizo un nombre al de Él Palmar le ha gustado mucho usar las épocas sin torneos para recorrer el mundo y jugar partidos de exhibición. Ya sea en Murcia, en Puerto Rico o en Corea, ahí está Alcaraz para jugar. Para él está es una forma fácil de ganar dinero y de conocer mundo, además de diseminar el amor por este deporte a lo largo y ancho del globo terráqueo. Sin embargo, no son pocos los que no lo entienden, acusándolo de que está maltratando su cuerpo por no descansar cuando debe tras una larga temporada.

Críticos y defensores

Un ejemplo es 2025, ya que después de 11 meses de guerra, ahora va a jugar en Nueva Jersey y en Miami el 7 y 8 de diciembre dos partidos de exhibición ante Frances Tiafoe y Joao Fonseca. Además de que en enero tiene agendada una más ante Jannik Sinner en Corea del Sur. Por eso mismo sus críticos han tenido el caldo de cultivo perfecto para ir a por él, sin embargo, también han emergido voces que tratan de defenderle, tanto a él como al resto de tenistas que toman esta decisión de ‘negocio’.

El encargado ha sido el ex jugador de Estados Unidos Steve Johnson, quien tiene una visión muy distinta de esto, ya que con considera que lo que están haciendo es muy bueno para el tenis, pues lo acercan a lugares donde no es tan normal verlo y no se maltratan tanto, pues la diferencia de como se encara un partido normal o una exhibición es “gigantesca”: “En una exhibición puedes protegerte lo suficiente como para asegurarte de que no te haces daño. No me gusta que la gente le critique por esto. Está claro que le pagan bien, pero también hace crecer a este deporte. Las exhibiciones sirven para que la gente que no suele tener la oportunidad de ver a los mejores lo logre”.