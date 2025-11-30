Carlos Alcaraz, el nuevo amuleto de Leo Messi

Tras dejarse ver en un partido de los Miami Heat de la NBA, ahora Carlos Alcaraz se ha pasado al fútbol, acudiendo a un partido del Inter de Miami de Leo Messi, en el que le ha dado suerte al argentino

Las aventuras de Carlos Alcaraz en Miami siguen adelante esta semana y tras estar en un partido de los Miami Heat, en el que fue protagonista involuntario tras recibir una camiseta de parte de la mascota y poder apreciar de primera mano el espectáculo de la NBA, ahora ha vuelto a un medio al que está más acostumbrado, el fútbol. En concreto el murciano ha sido testigo de una gran victoria de Leo Messi y su Inter de Miami en las semifinales de la MLS Cup ante el New York City.

El tenista español acudió este sábado a la final de la Conferencia Este de la MLS en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Y al igual que en el baloncesto, durante los prolegómenos del encuentro, Alcaraz recibió una camiseta especial del Inter Miami con el número 99. El murciano estuvo a pie de campo e intercambió saludos con varios integrantes del equipo de Miami, que logró este sábado el pase a la final de la MLS Cup tras ganar este partido, y disputará la final el próximo 6 de diciembre en Miami. Y especialmente se vio cómplice al de El Palmar con el astro de Rosario, en un encuentro entre dos de los deportistas más talentosos de la historia.

El número 1 del mundo continúa así sus vacaciones, que le han llevado al calor de la ciudad de Florida, en la que esta semana se ha dejado ver en todo tipo de ambientes, desconectando antes de iniciar la pretemporada y antes de terminar a lo grande disputando una exhibición en el estadio de los Miami Marlins de la MLB el próximo día 8 ante Joao Fonseca. Aunque antes estará en otro evento de este tipo en Nueva Jersey el 7 de diciembre.

Un amuleto para Leo Messi

La presencia de Alcaraz le ha dado suerte a Leo Messi, pues el Inter Miami goleó por 5-1 a New York City con triplete del ex jugador del Celta de Vigo Tadeo Allende en esta final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó así para la final de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que peleará por este título junto a los suyos el 6 de diciembre. La final se jugará en el mismo escenario, el Chase Stadium de Fort Lauderdale, entre el Inter Miami y el ganador de la semifinal entre Vancouver y San Diego.