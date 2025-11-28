La gran diferencia entre Carlos Alcaraz y Sinner, desde el punto de vista más técnico

El número uno y dos del mundo han generado en 2025 una rivalidad propia del ya extinto 'Big Three'. Y Patrick Mouratoglou ha sido el último en comentar el juego de ambos y se ha decantado por uno de ellos a la hora de elegir quién le parece mejor y por qué

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han acaparado toda la atención en el mundo del tenis en este 2025 y todo apunta a que seguirán haciéndolo en 2026 y, si las lesiones les respetan, hasta que se retiren. Son los llamados a reemplazar la rivalidad que antes existía con el 'Big-Three'. Y aunque algunos como Zverev hayan tratado arrimarse a ellos, les ha sido imposible.

A día de hoy la balanza entre los que defienden que Alcaraz es mejor y los que proclaman a Sinner como la mejor raqueta del panorama actual está totalmente equilibrada. Y es que por logros, ellos también se encargan de ponerla al mismo nivel. Sólo 550 puntos les separa a ambos en el ránking ATP. Si el español terminó como número uno del mundo el año, el italiano conquistó su segunda Copa de Maestros en Turín.

Y el último en comentar el momento que viven ambos tenistas ha sido Patrick Mouratoglou. Lo ha hecho a través de su cuenta personal de LinkedIn, donde el que fuera entrenador de Serena Williams, Holger Rune o Naomi Osaka, entre otros, ha analizado a ambos tenistas y claramente se ha posicionado del lado del transalpino. Simplemente, por una cuestión muy técnica: "¿Por qué Alcaraz tiene que ponerse las pilas? Porque Jannik es actualmente el número uno del mundo en saque+1 y resto+1. Es único. Hemos tenido jugadores que dominan un lado de la ecuación: Roger en saque+1, Rafa y Novak en el resto, pero nunca ambos. Esto es algo nuevo en la historia del tenis".

Haciendo balance de este curso, cree que no ha podido estar más igualado: "La temporada 2025 terminó justo como debía: con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner luchando por el título. Alcaraz termina el año como número 1 del mundo, pero Sinner se alza con el trofeo de las ATP Finals. Y esta final resumió todo el año. Una rivalidad cimentada en cuatro finales importantes en 2025: Roland Garros, Wimbledon, el US Open y ahora las ATP Finals. Dos victorias cada uno. Cuatro escenarios enormes. Pero cuatro partidos muy diferentes".

Y la igualdad que se mantiene hoy día es fruto, según el francés, se debe, entre otras cosas, a que ambos han ido mejorando a lo largo del curso: "Salvo la final de Roland Garros, que fue increíblemente reñida, las otras tres fueron más desiguales. En Wimbledon, Sinner fue claramente mejor. En el US Open, Carlos fue claramente mejor. En las ATP Finals, Sinner volvió a ser claramente mejor. La pregunta es: ¿por qué? El saque lo decidió todo. Lo más destacado esta semana en Turín es simple: Sinner sacó a un nivel completamente diferente, el mejor de todo el torneo".

Por último, también ha destacado un aspecto más a favor de Sinner: "Y luego viene la mentalidad. Hay un momento que lo explica todo. Punto de set en contra en la final de las ATP Finals en el primer set. Segundo saque. Jannik impacta a 187 km/h en la esquina, puro riesgo. Después del partido, dijo: 'Tenía tres opciones. Elegí la más arriesgada. Si tenía que perder el set, tenía que hacerlo en mis propios términos'. Esta es la mentalidad de élite. La mentalidad que se necesita para ganar estas finales. Y es exactamente lo que aprendió después del US Open".

La predicción sobre Alcaraz y Sinner para 2026

Por último, Patrick Mouratoglou cree que el próximo ejercicio será igualmente apasionante: "2025 nos trajo la rivalidad que esperábamos. Seis finales esta temporada. Cuatro en los escenarios más importantes. Dos leyendas en ciernes, impulsándose mutuamente para evolucionar cada mes. Carlos termina como número uno del mundo. Jannik termina con el título de las ATP Finals y el momentum. 2026 ya pinta increíble".