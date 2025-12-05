Sinner se pone las pilas mientras Alcaraz ansia el Open de Australia

La coronación como 'maestro' en Turín ha precedido a unos merecidos días de descanso tras lo que ha comenzado sus entrenamientos en Dubái ya con la vista puesta en el primer Grand Slam de la temporada

Jannik Sinner, número dos del mundo, vuelve a los entrenamientos con un objetivo claro: llegar lo mejor posible al Grand Slam de Australia, que comenzará en enero del próximo año. Una preparación que hemos podido conocer gracias a un vídeo subido a redes sociales, en el que se ve al de San Candido prácticar el golpeo tras unos días de descanso en los que Carlos Alcaraz continúa hasta final de semana.

Así se ejercita Jannik Sinner

En el vídeo, el italiano golpea desde el fondo de la pista junto a su sparring, voleando continuamente en la red para lograr que el italiano hago un movimiento más rápido. Tal y como se puede ver, Sinner está trabajando duro para empezar enero con los deberes bien hechos, por ello practica para que su juego de pies sea óptimo.

Su mayor rival, Carlos Alcaraz, aun se encuentra de vacaciones y en la última fase de recuperación. Pero su prioridad es la misma que la de su rival más icónico: hacerse con el Open de Australia, el único Grand Slam que no ha conseguido, siendo su hueso duro de roer. El murciano va a por todas, por lo que estos días para desconectar de todo lo que viene son también una parte importante de la preparación para el próximo curso.

Alcaraz no piensa achantarse en Australia

Las estimaciones apuntan a que Carlitos volverá al trabajo próxima semana, cuando al igual que Sinner, fije la vista en ese Open de Australia y cual es el reto profesional en el que se ve ahora envuelto: ''El principal objetivo para mí son los Grand Slam, ganar los máximos que pueda. Ese es mi principal reto. Creo que el Open de Australia va a ser muy bueno. Cuando afrontas una pretemporada y piensas en lo que quieres mejorar, lo que quieres conseguir, el Open de Australia esta ahí''.

''Es mi primer objetivo, siempre es el mayor objetivo para mí arrancando, cualquier año voy a conseguir completar ese Career Grand Slam, incluso ganar los cuatro el mismo año'', apuntaba el español, dejando claro que no tiene ninguna intención de agachar la cabeza ante ninguno de los retos que tiene en mente. El máximo rival de Sinner también recalcó, ambicioso: ''Quiero completar ese reto. Lógicamente lo voy a intentar lograr el año que viene, pero si no es el año que viene, lo seguiré probando dentro de dos, de tres o de cuatro''.