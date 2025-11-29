Los debes de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha sido el gran dominador del año ATP, sin embargo, aún tiene muchas cosas que mejorar para seguir en la cresta de la ola, como ha dejado caer Patrick Mouratoglou

Carlos Alcaraz ha sido el mejor tenista del año este 2025, o al menos eso muestra el ranking que comanda después de haber ganado dos Grand Slams y un sinfín de torneos más. Junto a él Jannik Sinner ha sido el único capaz de mantener esta regularidad, dejando claro que están un paso - o varios- por encima del resto, y es que han doblado en puntos al tercero en discordia, Alexander Zverev. Nadie osa toserle a los dos capos y todo lo que no se mantener esa dominancia a futuro sería una sorpresa, sin embargo, el murciano tiene margen de mejora a sus 22 años.

Y es que hay ciertos aspectos del juego en el que demasiadas veces ha estado por debajo de Sinner, lo que le ha costado partidos claves, el último en la gran final de las ATP Finals en Turín. Así lo haga analizado uno de los entrenadores con más peso en el circuito, Patrick Mouratoglou, que señala aspectos en los que hay posibilidad de sumar cambios a su juego: ”Alcaraz no estuvo a su mejor nivel en Turín. Pudo ser por la fatiga del año o porque no se sentía tan cómodo en indoor. Pero la respuesta es clara: si quiere dominar en 2026, debe mejorar los dos primeros golpeos; el saque y el resto. Ahora mismo, Sinner es el mejor del mundo en ambos, y eso es único”.

Y es que especialmente el saque es donde muchas veces se pueden ver cambios entre ellos, pues por ejemplo en el US Open, donde Carlitos arrasó, era el que mejor sirvió durante todo el torneo, pero en el tramo final del curso el de San Cándido le dio la vuelta y terminó el año dominando los partidos desde ese golpe, lo que se vio claro en Turín.

Diferencias con Nadal, Djokovic y Federer

Alguien con la experiencia de Mouratoglou en el circuito es una voz autorizada para analizar el dominio del italiano y el español en comparación con Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Y es que hay ciertas diferencias entre ambos y el ‘big three’, donde diversificaban más sus fuertes: “En el pasado, Roger Federer era el mejor sacando y en el golpeo posterior, y Rafa Nadal y Novak Djokovic en el resto, pero nunca en los dos”. Por eso mismo, lo que se está viendo en esta etapa de la historia es algo “completamente nuevo” en el deporte de la raqueta.