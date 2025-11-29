Sinner confiesa qué es lo más difícil de jugar contra Carlos Alcaraz: "No tiene debilidades"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los líderes de la ATP, pero el español ha conseguido quitarle el puesto como número uno y el italiano confiesa qué es lo más difícil a la hora de enfrentarse a él

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es la que marca ahora la ATP. Con el paso a un lado de una generación de la que quedan menos eslabones, como Novak Djokovic y Daniil Medvedev, son los jóvenes los que ahora tocan la puerta. El español y el italiano se han repartido los títulos en todos los torneos en los que los don han participado, dejando claro que no tienen rival, sólo entre ellos.

Jannik Sinner sólo ha perdido contra dos tenistas en este 2025, siendo uno de ellos Aleksandr Bublik y el otro Carlos Alcaraz, quién le derrotó en Roland Garros y el US Open, mientras que el italiano consiguió vencerle en Wimbledon, entre otras citas. Por ello, el número dos del mundo ha confesado qué es lo más difícil de enfrentarse contra Carlos Alcaraz, que le ha arrebatado el puesto de número uno.

Sinner confiesa cuales son los puntos fuertes de Carlos Alcaraz

El tenista de San Cándido ha cerrado la temporada levantando un título, el de las ATP Finals, que le corona como el 'maestro' este curso. Además, lo ha hecho tras imponerse a Carlos Alcaraz. Pero a pesar de su victoria, cada vez que se enfrenta contra el murciano saltan chispas en la pista y sufre más que con cualquier otro jugador. Por ello, Jannik ha querido hablar de su rivalidad con el español antes de volver a verse las caras en una exhibición que disputarán en Corea.

Carlos "no tiene debilidades" reconoce Sinner. "Jugar contra él siempre es un reto, pero también muy divertido", asegura, antes de explicar qué es lo que más le cuesta de jugar contra él en la pista.

"Cada partido tiene una historia y un ritmo completamente diferentes, lo que lo hace aún más emocionante. Además, es increíblemente rápido, por lo que es difícil superarlo en cualquier punto de la pista" declara Jannik, quién a pesar de desplazarse perfectamente por la cancha, sabe que Alcaraz es capaz de responder bien desde cualquier ángulo.

La mentalidad de Carlos Alcaraz, alabada por toda la ATP

Sinner también ha desvelado el principal factor diferencial de Alcaraz: "Tiene una mentalidad increíblemente fuerte, jugando cada punto como si fuera el último" añade el italiano, que reconoce que esto es lo más fuerte de Carlos. Ejemplo de ello fue la final de Roland Garros, que tenía prácticamente perdida con tres bolas de partido en contra, y que terminó conquistando.

Su mentalidad le hace invencible en los partidos más complicados y es algo que no sólo cree Sinner, si no todo el circuito. También lo expresó así hace unos días Aleksandr Bublik, que escogió al número uno del mundo como la mejor mentalidad a la hora de hacer un tenista perfecto, poniéndole por delante incluso que a Rafa Nadal.