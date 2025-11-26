El tenista más polémico vuelve a provocar: deja fuera a Nadal y Federer entre los mejores

El tenis tiene a Rafa Nadal y Roger Federer como dos de sus máximos exponentes y de los mejores nombres a nivel histórico. El suizo es el segundo jugador con más semanas como número uno del mundo con 310, sólo por detrás de Novak Djokovic, y el español el sexto, liderando la ATP durante 209 semanas. Por ello, al pensar en los mejores tenistas es imposible no acordarse de ellos.

No opina igual Aleksandr Bublik, que se ha olvidado de ellos a la hora de construir a su tenista ideal. El kazajo es uno de los jugadores más polémicos del circuito, por no decir el que más. Desde sus declaraciones, como "odio el tenis con todo mi corazón. Para ser honesto, no veo nada positivo en ser tenista, solo juego por dinero", y varias acciones controvertidas en pista, Bublik suele estar en el centro de la polémica. Ahora, al término de la temporada, ha dejado nuevos motivos para ello.

Aleksandr Bublik no incluye a Nadal o Federer

Bublik ha tenido que construir al que sería su tenista perfecto eligiendo las cualidades de los tenistas que quisiera. El kazajo tenía para escoger el saque , devolución, derecha, revés, volea, juego de pies, fortaleza mental del tenista que quiera en cada uno, y así elaborar al que para él es el jugador perfecto. Un juego simple pero que ha levantado mucha polémica.

El número once del mundo no ha escogido a Rafa Nadal ni a Roger Federer en ninguna de estas categorías. Sus respuestas, en orden con las cualidades mencionadas anteriormente, han sido Isner, Djokovic, Fonseca, Medvedev, Hurkacz, Sinner, Alcaraz, generando una diversidad de opiniones, pero sobre todo controversia por no optar por Nadal ni Federer para construir a su tenista perfecto.

Bublik sí apuesta por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Pese a olvidarse a Nadal y Federer, dos de los tenistas más históricos, no podía dejar atrás a los dos tenistas que más dolores de cabeza le traen a él: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El kazajo, al igual que el resto del circuito, está sufriendo este duopolio de la ATP en manos del español y el italiano, actuales número uno y dos del mundo respectivamente. Sabe que ambos están llamados a marcar una era en el tenis y los elige como los mejores en ciertos atributos.

La mentalidad más fuerte cree que es la de Alcaraz, mientras que a Sinner le elige como el que mejor trabajo de pies tiene, permitiendo una movilidad y desplazamientos por la pista rápidos y certeros. A pesar de ello, Bublik ha sido el único tenista además de Carlos que ha conseguido derrotar a Sinner en esta temporada.