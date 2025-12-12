Billie Jean King y la Batalla de los Sexos que sí cambió la historia: ''Tenía que ganarle para generar un cambio''

La extenista estadounidense quiere recalcar que la batalla que librarán Kyrgios y Sabalenka no tiene nada que ver con el partido que cambió la historia en 1973

La tan hablada en los últimos días Batalla de los Sexos fue protagonizada originalmente en 1973 por Billie Jean King y Bobby Riggs, en la que venció la primera a sus 29 años contra el campeón de dobles, siendo uno de los tenistas dominantes en aquel entonces. Fue mucho más que un partido de exhibición: se convirtió en un símbolo cultural de la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento femenino en el deporte. Una batalla que su ganadora, reivindica que hoy en día ''no significa lo mismo'', ya que se disputará una nueva edición el 28 de diciembre entre Nick Kyrgios y la número 1, Aryna Sabalenka.

Lo de Kyrgios y Sabalenka no es lo mismo

''La única similitud es que es un partido entre un chico y una chica. Eso es todo. Todo lo demás es diferente. Nuestro partido implicó un cambio social y cultural desde dónde estábamos en 1973. Este no es el caso. Espero que sea un gran partido, y quiero que gane Sabalenka, obviamente, pero no significa lo mismo'', expresaba Billie Jean King. El partido de 1973 comenzó como un desafío de Riggs para demostrar que las mujeres debían centrar su actividad ''en la cama y en la cocina'', retando a cualquier mujer a jugar contra él con un premio de 200.000 dólares de premio.

Primero lo intentó la rival de King, Margaret Court, pero no corrió la misma suerte que la recordada protagonista de la Batalla de los Sexos: ''No hubiera jugado contra Riggs si Margaret le hubiera ganado. Pero le dije a Larry, mi ex marido que si ella perdía, yo tendría que jugar. Creía que le iba a destrozar pero no pasó. Era el tercer año de existencia del tenis femenino profesional. Era importante que ganáramos''.

Una Batalla de los Sexos seguida por 90 millones de personas

''Ese partido lo vieron 90 millones de personas. Algunas, gente de tenis, pero muchas no familiarizadas con este deporte. El tenis profesional acababa de empezar, pero se escribió mucho de aquello. Fue una cuestión de cambio social. Hizo que las mujeres ganaran mucha confianza. Y los hombres empezaron a pensar en sus mujeres, en sus hijas... en que tuvieran las mismas oportunidades y en que ganaran el mismo dinero que sus hijos'', explicaba la extenista estadounidense.

''Empezaron a entender cómo eran tratadas las mujeres en comparación con los hombres, así que marcó una gran diferencia. La Super Bowl, que es algo enorme en Estados Unidos, tuvo ese año 53 millones de audiencia. Probablemente es el momento en el que el tenis ha recibido una mayor atención'', aclarando a BBC Sport que su partido ''fue duro culturalmente por lo que implicaba'', por tener que ''ganarle para generar un cambio en la sociedad'', como cuenta con solemnidad.

Eso sí, quiso dejar muy clara una cosa tras la pregunta de sí una derrota de Sabalenka ante Kyrgios podría afectar al camino recorrido en el tenis femenino: ''No lo sé. Tendré que preguntarle (refiriéndose a Sabalenka) después de que juegue, pero nunca hemos dicho que seamos mejores que los hombres, nunca. Es el valor de entretenimiento: a veces un partido femenino acaba siendo mejor que uno masculino. Pero me molesta que digan que nos creemos mejores. Nunca hemos dicho eso, nunca''