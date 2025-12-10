Sabalenka lo tiene claro ante Kyrgios: ''Le voy a dar una paliza, eso 100%''

La tenista avisa al australiano para 'La Batalla de los Sexos', en la que asegura que no tiene nada que perder

Anryna Sabalenka y Nick Kyrgios disputarán en poco más de dos semanas 'La Batalla de los Sexos', un partido de exhibición muy esperado en el que la actual número uno del mundo femenino se enfrentará al controvertido tenista. La bielorrusa ha hablado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon sobre este partido que aboga por la igualdad en el mundo del tenis.

Aryna Sabalenka, sin un ápice de presión

''Me gusta retarme a mí misma y jugar contra un deportista masculino, contra Nick, es un gran desafío. Estamos llevando el tenis al siguiente nivel. La visibilidad que tiene ya es increíble, vendrán muchas personas a vernos. Es un momento histórico, pero lo hacemos por la diversión, para ayudar a que el tenis crezca. Será un partido de alto nivel en el que le voy a dar una paliza, eso 100%. No entendéis lo estresado que está el. Yo sólo puedo salir ganando, tengo muchísimas ganas'', confesaba Aryna Sabalenka en el famoso show estadounidense sobre el partido que jugará contra Nick Kyrgios.

También ha hablado sobre sus polémicos gruñidos que la tenista emite durante los partidos al golpear la pelota, que han llegado incluso a ser imitados por Djokovic en un entrenamiento conjunto en Wimblendon, lo que desató las carcajadas entre los presentes: ''No tengo ningún control sobre ello. Una vez, jugamos una exhibición con Novak y estábamos microfonados. Ahí me di cuenta de que estaba gritando y lo malo que era para la gente. No quiero molestarles, quería quitarme el micro y darle unos tapones. Desafortunadamente, no lo puedo controlar''.

Sus pensamientos durante los partidos

En el programa del popular programa estadounidense, ha habido lugar para preguntas divertidas para sacar el lado más personal de la tenista. Entre ellas, destacó la cuestión del presentador sobre sus pensamientos durante los partidos: ''Hay veces en las que empiezo a pensar si mi equipo reservó en mi restaurante favorito, pienso sobre lo que voy a pedirme para comer, entonces tengo que decirme a mí misma que tengo que estar concentrada en lo que pasa en pista. Me pasa muy a menudo, me vienen muchas cosas distintas a la cabeza''.

Aryna Sabalenka viene de una fantástica temporada, terminando el año como la número uno del mundo por segundo año consecutivo y siendo la líder indiscutible del circuito con 63 victorias. A parte de destacar su aparición en múltiples finales de Grand Slam, también ha conseguido 4 títulos, estableciendo un nuevo récord de la WTA en ganancias en una sola temporada y logrando un notable récord de 21-2 en tie-breaks, incluyendo una racha de 19 victorias consecutivas.