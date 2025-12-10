Nick Kyrgios vuelve al ataque: ''Nadal me habría tenido miedo''

El tenista australiano no da un paso atrás y vuelve a lanzar unas polémicas declaraciones sobre el de Manacor

Rafa Nadal no es santo de la devoción de Nick Kyrgios. El australiano ha vuelto a las andadas atacando de nuevo al español, marcándose una rivalidad de larga duración caracterizada por duras declaraciones públicas y desencuentros en la pista. Desde críticas al arbitraje -sugiriendo que Nadal recibe un trato de favor-, hasta desencuentros en las pista, como cuando 'El Demonio de Tasmania' golpeó intencionadamente al mallorquí con una pelota en Wimbledon 2019.

Nick Kyrgios vuelve a cargar contra Nadal

Rafa Nadal por su parte, se ha mantenido siempre al margen de la situación, manteniendo una postura diplomática y rara vez contestando a las malicias del australiano. En esta ocasión, las polémicas palabras de Nick Kyrgios han surgido tras una charla sobre la final de Wimbledon de 2022.

En una entrevista concedida a Ultimate Tennis Series, Kyrgios ha hablado sobre la imposibilidad de superar a Novak Djokovic en la final en la que se enfrentaron a pesar de darlo todo: ''No creo que hubiera podido jugar mejor en la final de Wimbledon 2022. Jugué sólido pero hice un mal tie-break en el cuarto set. Djokovic me rompió en un juego en el que ganaba 40-0 y algo se torció en mi cabeza, fue duro. Saqué lo mejor que pude, pero Djokovic me rompió tres o cuatro veces. Siempre hay un punto importante, el siempre está ahí, concentrado''.

Eso sí, piensa que si la final la hubiese jugado contra Rafa Nadal habrían cambiado mucho las cosas: ''Creo que si hubiera jugado la final con Rafa Nadal habría estado mejor. Si hubiéramos jugado el partido de semifinales creo que Nadal me habría tenido miedo''. Kyrgios llegó a la final sin jugar tras la retirada de Nadal en semifinales debido a una lesión en cuartos de final ante Taylor Fritz.

El dardo envenenado del australiano

Aunque no es la única polémica reciente de Nick Kyrgios, que hace un par de días volvió a cargar contra Nadal en su cuenta de Instagram en una ronda de preguntas en la que un seguidor le cuestionó: ''¿Golpear a Nadal por 50 millones o ganar un Grand Slam?'', a lo contestó sin despeinarse: ''50 millones''.

Toda una declaración de intenciones hacia el español, sobre el que explicó su antipatía en el podcast Nothing Major a finales de 2024: ''No lo soportaba. Lo odiaba y lo despreciaba muchísimo cuando lo veía caminar por ahí''. Incluso ha llegado a decir que ''algunos de sus gestos'' le ''daban asco'', refiriéndose a sus manías en el campo como que ''se demoraba mucho entre saque y saque, especialmente entre el primer y segundo servicio''.