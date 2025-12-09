Paula Badosa estrena un nuevo compañero de entrenamiento de 17 años

La tenista catalana ya está ejercitándose para afrontar con garantías el Open de Australia, donde espera poder comenzar el año con buenas sensaciones

Paula Badosa quiere dejar atrás ya las malas vibraciones de 2025, donde no ha podido terminar dentro del Top 10 como se propuso, y empezar a pensar en un 2026 lleno de ilusión. Y para ello nada mejor que rodearse de la juventud. Por eso, la catalana ha elegido a un italiano de 17 años para su último entrenamiento.

Y, cómo no, ha posado con él para sus redes sociales, una sonrisa de oreja a oreja. Se trata de Jacopo Vasami, de apenas 17 años y actual nº415 del ránking, considerado una de las mayores promesas del circuito ATP.

La cita ha tenido lugar en tierras emiratíes, donde Paula ha empezado su pretemporada. Pero para quienes tengan pensamientos rosas en esta cita, cabe aclarar que el tenista transalpino es la actual pareja de Jana, hermana de Paula. O lo que es lo mismo, se ha ejercitado con su joven cuñado.

Lo que no sabemos es el resultado del mismo ni si sentarán en la misma mesa esta próxima Nochebuena. Al menos, buen rollo entre ambos se aprecia en un video en el que el italiano aparece sin camiseta y extenuado del calor que hacía en la pista.

Paula Badosa, una de las tres españolas ya en el cuadro principal del Open de Australia

Ocho jugadores españoles, cinco en categoría masculina y tres en femenina, figuran en la lista de entradas directas a los cuadros principales del Abierto de Australia de tenis, que se disputará entre el 19 de enero y el 1 de febrero, hecha publica este martes por la organización.Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, encabeza una relación masculina en la que figuran Alejandro Davidovich, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Pedro Martínez. El número uno del mundo aún no ha superado los cuartos de final en Melbourne Park, por lo que tratará de poner fin a esta racha en el primer torneo del Grand Slam del año, en el que defiende título el número 2, el italiano Jannik Sinner, campeón en 2024 y 2025. La principal ausencia de la lista masculina es el danés Holger Rune, número 15 del ránking mundial, que sigue su proceso de rehabilitación de la rotura de un tendón de Aquiles.

En la lista femenina. Paula Badosa, quien a finales de septiembre anunció que dejaba el tenis hasta 2026, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa son las representantes españolas ya aseguradas. Cabe recordar que la relación la encabeza la bielorrusa Aryna Sabalenka, dos veces campeona en Australia, por delante de la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff.