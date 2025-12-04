La madre de Tsitsipas confiesa el motivo de la ruptura con Paula Badosa

Yulia Salnikova, madre del tenista heleno, ha concedido una entrevista en la que ha tenido que morderse la lengua para no entrar en todos los detalles que han provocado el fin de una de las parejas de moda en el mundo del deporte

Si 2024 fue un año para olvidar para Paula Badosa, 2025 no ha sido mucho más bueno para la catalana, quien, además, ha tenido que hacer frente a una ruptura amorosa. Y esta vez definitiva. Y si la tenista española y Stefanos Tsitsipas han guardado silencio en dicha separación, quien no ha podido hacer lo mismo ha sido la madre del griego.

Yulia Salnikova, en una entrevista con el medio ruso m.sports, ha hablado sin paños calientes del motivo que ha hecho que dicha relación haya durado tan poco. Aunque no ha querido profundizar en los detalles que ella sí sabe, ha dejado algunas perlas y puyas para la neoyorkina de nacimiento.

En primer lugar, ha hablado sobre el estado físico en el que se encuentra su hijo: "Consultó a un médico especializado en su lesión, quien le aconsejó tomarse unas vacaciones y no continuar la temporada con el torneo de Atenas, a pesar de que ese torneo era su máxima prioridad. El problema se resolvió sin cirugía. Esto alegró mucho a Stefanos; para entonces, estaba tan cansado que incluso estaba listo para la cirugía. Ya no siente ninguna molestia. Esto es alentador, ya que antes, incluso en la vida diaria, sentía molestias en la espalda".

En este mismo sentido, ha subrayado que dicha lesión podría tener un origen genético: "Sospechamos que algunas de las causas son congénitas. El médico nos explicó que presenta algunas peculiaridades estructurales. Sospechamos que parte del problema radica en un saque defectuoso. Se inclina ligeramente hacia la izquierda. Finalmente, el cartílago por el que pasa el nervio se inflamaba constantemente y presionaba el conducto. El objetivo del tratamiento era secar este cartílago para que el conducto inflamado recuperara su estado normal".

Y, posteriormente, ha entrado a tope en el salseo de la ruptura con Paula: "No ha sido fácil. Fue una relación interesante. No era una relación común y corriente, porque era a distancia. Y ambos comenzaron esta relación lesionados y con dolores físicos. Cuando empezaron a salir, Paula no podía jugar en absoluto debido a una lesión de espalda. Pero, en definitiva, la relación fue difícil desde el principio. No me gustaría entrar en detalles porque tengo un acuerdo con el equipo. La respuesta más acertada sería: la relación no fue fácil para él".

Apuesta por su padre para volver a su máximo nivel

Y, entre otros aspectos, también ha comentado la relación con su padre Apostolos, al tiempo que le ha dejado claro a su hijo que, si quiere volver a alcanzar su máximo nivel, tiene que confiar en él: "Seré muy franca al respecto. Les diré que ningún entrenador podría haber trabajado con Stefanos. Porque la forma en que él y su padre trabajaban juntos era, si no única, sí muy peculiar. Solo gracias a su comprensión compartida del juego, Stefanos pudo lograr resultados importantes. Créeme, todos los entrenadores que trabajaron solos con él no lograron resultados. Mark Philippoussis obtuvo los mejores resultados, pero solo cuando él y Apostolos trabajaron juntos. Un equipo de dos entrenadores. Y luego Mark, digamos, perdió el rumbo porque le ofreció a Stefanos trabajo individual. Y eso no duró mucho".