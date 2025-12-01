Adiós a Nicola Pietrangeli: fallece a los 92 años el icono que transformó el tenis italiano

Muere el primer tenista italiano que ganó un Grand Slam, toda una leyenda de la historia del tenis reciente

Al pensar en tenis italiano, una de los referentes que primero se vienen a la mente es Nicola Pietrangeli, todo un pionero a nivel mundial. Este lunes se anunció su muerte a los 92 años, una pérdida que dejará todo un legado. El ex tenista nació en 1933 en Túnez, de padre italiano y madre rusa, llegando a Italia cuando su familia fue expulsada del país africano.

Prietrangeli, un palmarés de leyenda para su país

El primer tenista italiano en ganar un Grand Slam se impuso en dos ocasiones en el torneo individual de Roland Garros, en 1959 y en 1960. Uno de los deportistas más exitosos de la historia, con un total de 48 títulos, aunque si algo destaca es un logro que aún sigue en activo: tiene el récord aún vigente partidos disputados, 164, y ganados, 120, en la Copa Davis.

Aunque si algo quedará para siempre en la memoria será la capacidad que tuvo Pietrangeli de transformar por completo el tenis italiano e internacional. Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), expresó que el con el fallecimiento de Nicola se iba todo un símbolo del tenis en el país de la bota, mientras que en la red social X anunciaban la triste noticia: ''El único tenista italiano incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, murió a los 92 años''.

El emotivo mensaje de Rafa Nadal

Rafa Nadal emitió íntegramente en italiano un mensaje de despedida a Nicola Pietrangeli: ''Acabo de conocer la triste noticia de la marcha de un grande del tenis italiano y mundial. Mis más sentidas condolencias a toda su familia, su hijo Filippo y toda la familia del tenis italiano. DEP Nicola''. Al post lo acompaña una foto a la que el de Menacor el quinto trofeo del Rolad Garros en 2010.

Pietrangeli se enfrentó en los últimos años a problemas de salud, añadido a la pérdida de su hijo Giorgio a los 59 años tras una enfermedad grave. No hace mucho, Nicola se pronunciaba en público compartiendo los duros momentos por los que estaba atravesando: ''Le he ganado al cáncer, pero no a al vejez''. Las afecciones derivadas a la avanzada edad del ex tenista le hacía sufrir dolores que impedían que se moviese. En cuanto a la muerte de su hijo, expresó su dolor con las siguientes palabras que expresó a Supertennis: ''Lo veo como si estuviese aquí, lo recuerdo sufrir. Estaba enfermo, no se levantaba de la cama. Sufría muchísimo''.