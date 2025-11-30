Rafa Jódar y Martín Landaluce hacen historia: dos españoles en las ATP Next Gen Finals

La ATP ha hecho oficial la nómina de participantes para las ATP Next Gen Finals y este 2025 marcará un hito para el tenis español, pues Martín Landaluce y Rafa Jódar, los dos mayores proyectos patrios, estarán en Yeda

El tenis español empieza poco a poco a resurgir, y este que hay vida más allá de Carlos Alcaraz. Lo del murciano es algo fuera de categoría, pues ganar seis Grand Slams con 22 años no tiene apenas parangón en la historia. Sin embargo, si algo se ha echado de menos estos años es tener más representación en la élite, pues faltaban nombres que surgieran y este 2025 estamos viendo a dos que dentro de muy poco van a ser habituales en los cuadro finales de Grand Slam, peleando por hacerse un hueco en la más absoluta élite del deporte de la raqueta, Martín Landaluce y Rafa Jódar.

Las dos mayores promesas del tenis español, dos ganadores del US Open junior y que representan a esa nueva generación más física, polivalente y que no está limitada a la tierra batida -de hecho es la peor superficie de ambos-. Pues bien, a sus 19 años los dos van a estar en las ATP Next Gen Finals después de que el circuito comunicara sus clasificados para el gran torneo de jóvenes talentos. Junto a ello estarán en Arabia Saudí del 17 al 21 de diciembre los siguientes jugadores: Jakub Mensik (República Checa), Learner Tien (EE UU), Alexander Blockx (Bélgica), Dino Prizmic (Croacia), Nicolai Budkov Kjaer (Noruega) y Nishesh Basavareddy (EE UU).

Con los dos madrileños aumenta a cinco el número de participantes nacionales en el evento y por primera vez será dos en la misma edición. Hasta hora en su contra historia lo han jugado: Jaume Munar en 2018; Alejandro Davidovich en 2019; y Carlos Alcaraz, el que mejor resultado consiguió tras ser campeón en 2021. Landaluce y Jódar ya estuvieron el año pasado en el que ganó Joao Fonseca, aunque el primero como reserva y el segundo como sparring.

Dos grandes años

Landaluce comenzó el curso a lo grande colándose en el cuadro final del Open de Australia y poco a poco a base de buenos resultados como ganar el Challenger de Orleáns, ha ascendido al puesto 135 de la ATP; mientras que Jódar, pese a estar gran parte del curso jugando la NCAA en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, ha terminado a lo grande para ascender al 167 mundial. Además, ha ganado tres Challengers entre agosto y noviembre un hito que solo otros dos tenistas de la Armada habían alcanzado siendo adolescentes, Rafa Nadal y Nicolás Almagro, lo que puede ser una muy buena muestra del potencial del ganador del US Open junior 2024.