Rafa Nadal, operado con éxito en la mano

Poco más de un año después de retirarse del tenis profesional, los excesos de una larga y demandante carrera siguen haciendo estragos en Rafa Nadal, que ha tenido que ser operado de una artrosis severa en la mano derecha

Nombrar al mejor deportista español de la historia puede parecer una tarea hercúlea, sin embargo, pese al gran número de leyendas que han llevado la bandera rojigualda a lo largo y ancho del mundo, hay una que sobresale por encima del resto, Rafa Nadal. El tenista manacorí es uno de los deportistas más importantes de siempre, independientemente de la disciplina, pero eso sí, todo tiene un precio. Y es que estar en la élite durante más de dos décadas, hasta que se retiró hace 13 meses, hizo que su cuerpo sufriera mucho los excesos, y a la larga le ha obligado a pasar muchas veces por el quirófano, la última esta semana.

El extenista se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa. La intervención tuvo lugar, según fuentes oficiales, por una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano. La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, su médico y de la Real Federación Española de Tenis, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch; y el procedimiento consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

Uno más de los problemas de Rafa, que a lo largo de su vida ha tenido que sobreponerse a problemas en muchas partes del cuerpo, aunque en los últimos años de su carrera se centralizaron en la zona abdominal y en el psoas, pero antes también el pie fue un drama, recordando aquel último Roland Garros en el que jugaba infiltrado y después de ganar el evento apenas podía caminar.

Volver a medirse a Roger Federer

El anuncio de esta operación llega apenas unas semanas después de que saltara la bomba de que podríamos tener de vuelta a Rafa en las pistas. No como jugador profesional ni nada que se le pareciese, si no que se planteó, junto a Roger Federer, la posibilidad de hacer una serie de exhibiciones por el mundo para que todos pudieran ver el duelo que marcó un deporte durante años. Sin embargo, eso aún está en duda, pues mientras el suizo si que juega de vez en cuando, Nadal reconoció que apenas había cogido la raqueta en contadas ocasiones desde que puso punto y final a su carrera.