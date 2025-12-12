Carlos Alcaraz es profeta en su tierra

Carlos Alcaraz ha recibido el galardón que le acredita como el mejor deportista de la Región de Murcia, un premio muy especial para alguien como él, que siente devoción por sus raíces

Poca gente pasea por el mundo el nombre de Murcia con la grandeza y el tesón de Carlos Alcaraz, uno de los murcianos más universales, que no reniega de sus raíces y siempre que no está ganando torneos a lo largo y ancho del mundo aprovecha para volver a El Palmar, donde vive junto a su familia. Por eso mismo no hay mejor persona que él para recibir el premio a deportista murciano del año, más aún tras un 2025 en el que ha ganado Roland Garros, el US Open y se ha coronado como número 1 de la ATP.

El joven de 22 años agradeció la concesión de "un premio muy bonito" que le entregan en su tierra, que para él "lo es todo, y significa mucho": "Ser el mejor deportista de la Región supone una gran alegría personal y es algo ilusionante y es un placer recibir el premio. Nadie regala nada y debo merecerlo aunque en esta Comunidad tiene un gran nivel de deportistas". Mientras que en categoría femenina se lo llevó Ana Carrasco, piloto de motociclismo en el mundial de Supersport.

En la gala Carlitos repasó su año, pero especialmente destacó lo que viene para él, ya que ahora va a ir a por su siguiente gran objetivo, el Open de Australia, dentro de apenas un mes: "Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí".

Sumándose a la causa del Real Murcia

No todo va a ser tenis en la vida del astro murciano, ya que aprovechando su presencia en la ciudad para la pretemporada va a acudir a ver al Real Murcia. El conjunto grana juega el próximo jueves contra el Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y tendrá un invitado de lujo en la grada del estadio Enrique Roca. Los murcianos no pasan por su mejor campaña y han encontrado en el torneo del KO un bálsamo, lo que ahora les va a llevar a medirse a los verdiblancos, un equipo también especial para Alcaraz, ya que parte de su familia materna es sevillana.