Sanción sin precedentes en el mundo del tenis: Folliot no jugará hasta 2044

Su vinculación con una red de amaño de partidos hará que el francés de 26 años no pueda volver a jugar hasta dentro de 20 años

Quentin Folliot ha colmado los titulares de todo el mundo tras protagonizar una de las sanciones más grandes en la historia reciente del deporte. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) ha suspendido al tenista francés por su vinculación con una red de amaño de partidos.

El tenista de 26 años no podrá jugar hasta dentro de 20 años en los torneos y entrenamiento, al igual que asitir a cualquier tipo de evento organizado por respaldado por la ATP, WTA, ITF, Wimblendon, La USTA, la Federación Francesa o entidades asociadas. Una sanción histórica que implica también una multa de 59.507 euros y devolver ganancias por valor de más de 37.000 euros debido a haber cometido 27 violaciones del Programa de Anticorrupción en el Tenis.

Quentin Folliot, participe de una red de amaños

Tal y cómo recoge la ITIA en un comunicado difundido en la mañana de este jueves, el nombre de Folliot aparecía en la investigación en la que también se sanciono a Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli. Los cargos se cometieron en once partidos de tenis entre 2022 y 2024, entre los que aparecen los siguientes cargos: amaños de partidos, transacciones de dinero para dejarse perder para las apuestas, proporcionar información privilegiada, destrucción de pruebas de la trama y no cooperar con las investigaciones de la ITIA.

Un Funcionario de Audiencias de Anticorrupción juzgó a Folliot en el pasado mes de octubre donde finalmente se admitieron 27 de los 30 cargos de los que se le acusaban, concluyendo que era ''pieza clave de este sindicato criminal, reclutando activamente a otros tenistas e intentando introducir la corrupción de forma más profunda en los circuitos profesionales''.

Marco Trungelliti, la otra cara de la moneda

En el mundo del tenis también hay héroes como el argentino Trungelliti, conocido por ser el denunciante clave en uno de los casos de corrupción más significativos de la historia reciente del tenis. A él mismo le ofrecieron unirse a una red ilegal de apuestas, que obviamente rechazó y siguió el Programa Anticorrupción del Tenis e informó voluntariamente a la ITIA.

En la declaración, afirmó que los sobornos llegaban a los 2.000-3.000 dólares en partidos Futures mientras que en los partidos del circuito ATP ascendían hasta los 50.000-100.000 dólares, nombrando también a otros jugadores presuntamente implicados. Esto llevó a la sanción de Nicolás Kicker, Patricio Heras y Federico Coria. La situación obligó a Marco Trungelliti y a su esposa a abandonar Argentina y mudarse a Andorra.