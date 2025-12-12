Garbiñe Muguruza le pone fin al debate de la igualdad en el tenis

Toda una número 1 del mundo de tenis como Garbiñe Muguruza ha confesado que el dilema de la igualdad en el tenis es algo impostado, pues en su buenos tiempos, hasta un junior le ganaba con facilidad

A lo largo de los últimos años se ha implementado un gran debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el tenis. No tanto a nivel económico, donde pese a las voces discordantes se está consiguiendo y los grandes torneos ya pagan lo mismo a ellos y a ellas, si no especialmente a nivel de juego. Y es que iniciativas como la que van a jugar dentro de unos días Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka, la llamada ‘batalla de los sextos’ en la que se van a enfrentar en pos de dirimir quien domina, si la número 1 del mundo o un finalista de grand Slam que no pasa por su mejor momento.

Por pura superioridad física es difícil no darle la ventaja al australiano, que quizá esté en peor forma y no tenga ese poder que en otros tiempos mantuvo, sin embargo, la realidad es que potencialmente debería ser muy superior a la bielorrusa, que eso sí, se ve con las armas para superarle. De hecho, durante la promoción del evento, quizá por darle morbo o quizá por puro convencimiento, ha confesado que tiene claro que le va a dar una paliza. No obstante, hasta el domingo 28 de diciembre en Dubai no se podrá dirimir.

Garbiñe pone cordura

Sin embargo, en medio de este contexto se ha pronunciado toda una ex número 1 mundial y ganadora de dos grandes, la flamante nueva co-directora del Mutua Madrid Open, Garbiñe Muguruza, quien ha mantenido una postura muy clara, defendiendo la superioridad de los hombres. En El Partidazo, de COPE, le han cuestionado sobre que ranking tendría el mejor tenista masculino al que hubiera ganado en su época más dominante, y ha sido sincera, confesado que "incluso un júnior” le hubiera ganado, aún estando ella en el número 1.

La caraqueña ha destacado que la superioridad de los hombres no se basa solo se basa en la potencia, sino también en la resistencia física, recordando que nunca pudo ganar a sus hermanos, que fueron profesionales, ni a los 'sparrings' masculinos con los que entrenaba. Esto es una buena muestra, de primera mano, de lo que puede pasar al enfrentar a dos profesionales de diferentes sexos en un deporte tan físico como el tenis. Aunque en 1973, cuando se midieron Billie Jean King y Bobby Riggs, ganó la jugadora, aunque eso sí, tenía 29 años por los 55 del representante masculino.