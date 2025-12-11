Sabalenka se mantiene firme en plena fuga de tenistas rusas: ''Siempre ha sido un honor defender a Bielorrusia''

La número uno da un golpe en la mesa y cambia la tónica de otras tenistas rusas que han decidido optar por otra nacionalidad a raíz de la guerra con Ucrania

Hace apenas una semana, Anastasia Potapova se convertía en noticia tras cambiar renunciar su nacionalidad rusa y competir con la bandera de Austria. Una decisión motivada por la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 que desencadenó una guerra que sigue en vigor, por lo que son muchos los deportistas que han hecho el cambio. Pero Aryna Sabalenka, procedente de Bielorrusia, parece que no está dispuesta a seguir los pasos que han seguido muchas tenistas rusas.

Sabalenka no piensa en cambiar de nacionalidad

Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia y fronterizo con Ucrania, por lo que antes del comienzo de la ofensiva permitieron que las Fuerzas Armadas rusas, a pesar de que en un primer momento se negaran a participar en el conflicto. Un apoyo que ha afectado a las deportistas, obligando a cambiar su nacionalidad o a competir 'sin ella', adoptando una bandera neutra y sin símbolos nacionales en la mayoría de los torneos debido a las sanciones deportivas.

Países como Kazajistán han ofrecido apoyo financiero a los deportistas rusos para que representen su país, lo que ha llevado a deportistas como Elena Rybakina y Yulia Putintseva a nacionalizarse como kazajas. Pero Aryna Sabalenka no parece dispuesta a hacer ese gran cambio en su vida, tal y cómo comentó en el programa de Piers Morgan: ''Siempre me he sentido muy orgullosa de representar a un país tan pequeño y soy una inspiración para los más jóvenes de allí. Cambiar de nacionalidad no entra en mis planes, no quiero traicionar a esos niños. Quiero representar a Bielorrusia por esos niños que me ven y les inspiro. Espero que con mi ejemplo piensen que ellos también pueden llegar lejos''.

Las tenistas que sí han cambiado de nacionalidad

Las razones por las que abandonar los símbolos patrios de nacimiento son múltiples, aunque algunas jugadoras como Daria Kasatrikana tiene claro que es por razones personales más que deportivas. Ahora representa a Australia y ha expresado su deseo de vivir una vida libre y abierta, refiriéndose a las leyes restrictivas de Rusia sobre los derechos LGBTQ+, además de la situación política.

Otra de las razones para el cambio puede ser la imposibilidad de jugar en competiciones por equipos, como la Billie Jean King Cup o las dificultades de los deportistas rusos para obtener visados y documentos de viaje por las sanciones. Otras de las caras notables de la competición que han cambiado su nacionalidad son Varvara Gracheva por la francesa y Kamilla Rakhimova y Maria Timoffeeva por la uzbeka.