Italia le falta al respeto a Jannik Sinner

Pese a tener un año brutal en el que ha ganado dos Grand Slams, las ATP Finals y multitud de torneos, Jannik Sinner ha sido ninguneado en su país, donde otro tenista ha sido nombrado el deportista del año

El tenis mundial no se puede entender en la actualidad sin las figuras de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, tan polarizantes como tremendamente dominadoras. Los dos son jóvenes, talentosos y están llevando su deporte al siguiente nivel. Tras tantos años de tiranía del ‘big three’ se esperaba un nuevo tenis más abierto, en el que se repartían las grandes coronas, sin embargo emergieron ambos y no están dejando nada para el resto. Una buena muestra de ello es este 2025, en el que cada uno se ha llevado dos Grand Slams, además de las ATP Finals para el italiano, sin embargo, eso no ha sido suficiente para el que de San Cándido fuera nombrado el mejor deportista de su país este año.

Después de que el de Jannik anunciara su baja en la final a 8 de la Copa Davis, Italia entera se abalanzó sobre él, con muchas críticas aludiendo a su falta de compromiso, sin embargo esto parecía excesivo tras darles dos títulos en los dos últimos años. Sin embargo, La Gazzetta Dello Sport le ha dado un duro golpe al no elegirlo ‘Atleta del año’, cuando claramente ha hecho los méritos para recibirlo. Más aún cuando el agraciado con el galardón ha sido otro tenista, Lorenzo Musetti, lo que chirría aún más con la decisión.

Los motivos de Musetti

Es cierto que Musetti ha sido una de las grandes noticias del tenis este curso, sin embargo, cuesta imaginar los motivos que lleven a darle un premio de este tipo, el ‘atleta del año’, cuando hay alguien como Sinner, que lo ha ganado casi todo en su deporte, siendo uno de sus grandes dominadores. Así defiende la decisión el medio italiano, entidad que entrega los premios:

“Lorenzo Musetti, que este año ha entrado en el top ten mundial, es el último poeta que queda con la raqueta en la mano. Es la demostración viviente de lo que puede producir la mezcla entre clase y sudor. Se decía de él que era un talento inacabado, como si cruzar el umbral de los veinte primeros del ranking —lo que hizo en 2023, con menos de 21 años— fuera un juego de niños. Pues bien, este año «Lollo» ha dejado satisfechos incluso a los más exigentes. Un 2025 fantástico, coronado por muchas primicias: entrada entre los diez primeros, primera final en un Masters 1000, primera clasificación para las ATP Finals. Él es el Atleta del Año en los Premios Gazzetta Sports".

Además de Musetti, en la gala que se celebra en Milán el 17 de diciembre los premiados serán la jugadora de voleibol Paola Egonu, el técnico Fefè De Giorgi, los nadadores Simone Cerasuolo y Simone Barlaam, el futbolista del Inter Lautaro Martínez y el Nápoles.