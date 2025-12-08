Carlos Alcaraz y Sinner reciben el primer aviso para el Open de Australia

El primer Grand Slam de la temporada ya está calentando motores. Y algunos australianos como Kyrgios o De Miñaur tienen ganas de fiesta local

No ha terminado aún el 2025, pero las vacaciones de las grandes espadas del tenis mundial se han terminado ya. Y es que falta poco más de un mes para que arranque el primer Grand Slam de 2026, el Open de Australia. Concretamente dará comienzo el 12 de enero y algunos australianos ya están tachando sus días en el calendario porque tienen ganas de fiesta local. Son los casos de Nick Kyrgios y Alex de Miñaur.

Mientras el primero ha retomado la actividad después de varios meses en el dique seco con la firme intención de volver a jugar en el circuito con regularidad, el segundo está preparándose a consciencia para intentar acabar con el reinado de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Al menos, así de claro lo ha dejado en su última entrevista en Tennis365.

Cuando son muchos los que comparan al español y al italiano con el famoso 'Big Three' y algunos echan en falta esa tercera figura para que dicha rivalidad sea similar, el propio De Miñaur quiere postularse como ese tercer elemento en la ecuación.

El número 7 del mundo y semifinalista en las ATP Finals quiere dar ese salto definitivo en 2026. Y el Open de Australia puede ser su primera gran oportunidad: "No es nada fácil, pero al final no queremos que siempre haya dos jugadores que ganen todos los grandes torneos. Como competidores, no nos gusta perder y tenemos que esforzarnos al máximo para competir con ellos".

En este sentido, si tuviera que decantarse por uno de los dos, lo hace por Sinner: "Una de las mayores virtudes de Jannik es su nivel, que nunca fluctúa día tras día. Es una de las cosas más impresionantes, tanto a nivel tenístico como mental. Este año ha pasado mucho y no le ha afectado mentalmente. En Roland Garros, iba dos sets a uno arriba, tuvo puntos de partido y perdió. Fue un partido increíble y luego logró repetirlo en Wimbledon".

Y como ejemplo pone su resurgir en Wimbledon después del varapalo que se llevó en Roland Garros: "Es increíble poder remontar una decepción como esa y jugar como lo hizo para ganar Wimbledon. Es casi como si los momentos difíciles no le hubieran afectado. Rebotan en él, se quedan fuera en la semana siguiente y eso es admirable. Hay que jugar muy buen tenis desde el primer punto hasta el último, ese es mi objetivo. Están en la cima de nuestro juego, han dominado los últimos dos años y el objetivo es seguir mejorando y hacerles la vida difícil".

Solo el tiempo dirá si alguien más suma a esa lucha por el número uno del mundo. Alexander Zverev quiso pero duró poco en el intento. Aun así el germano es quien se mantiene en tercera posición en la tabla, mientras que Djokovic se mantiene cuarto. Y eso que el balcánico ya hace una hoja de ruta muy reducida.

Alex de Miñaur se lleva un jugoso premio por su última exhibición

Y mientras llega y no el Open de Australia, Alex de Miñaur también está disputando exhibiciones para mantenerse en forma e ir cogiendo el ritmo necesario para ese primer 'Major' de la temporada. Y en un certamen organizado por Mouratoglou en Londres y que se engloba dentro del Ultimate Tennis Showdown (torneos con unas reglas diferentes), el australiano ha salido victorioso y se he llevado 640.000 dólares por tres días que ha estado compitiendo en tierras británicas.