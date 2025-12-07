Jaume Munar confía en el proceso: “Me toca ser más constante y mantener lo hecho”

Jaume Munar ha tenido un gran año, el mejor de su vida, pero lejos de quedarse ahí, quiere más y busca dar un paso al frente aún mayor y cosechar grandes éxitos en 2026

El tenis español tiene un referente como Carlos Alcaraz que es capaz en sí mismo de cosechar muchos éxitos y el destacado número 1. Sin embargo, mientras en otras épocas ha habido muchos exponentes que junto a Rafa Nadal mantenían el nivel altísimo, ahora la presencia del murciano está mucho más sola y no termina de tener mucha compañía. Algo que poco a poco está cambiando pues cada vez el nivel medio está aumentando, lo que demostraron los nuestros en la Copa Davis de Bolonia, cuando Alcaraz se tuvo que dar de baja por una lesión y emergieron los segundos espadas para rozar la gloria.

Sin el murciano ni Alejandro Davidovich, top 15 mundial y número 2 español, el mando lo cogió el siguiente en la lista, Jaume Munar. El balear, una eterna promesa que apuntaba muy alto pero lo pasó mal en su salto a la élite, ha tenido un 2025 muy destacado, llegando a finales, ganando a grandes estrellas y sobre todo, consolidándose como un jugador a tener en cuenta, lo que se ha reflejado en su ranking, el 36, un puesto al que jamás se había acercado en sus 28 de edad. Pero lejos de estancarse, quiere más.

Munar es un jugador completamente nuevo, más agresivo y aunque sigue dominando desde el fondo de pista, al que se agarra como pocos en el circuito, ha añadido nuevas armas a su juego que lo hacen alguien totalmente distinto: “Hice un cambio radical en mi derecha. Cambié por completo la técnica. El saque también tuvo pequeñas modificaciones técnicas como el lanzamiento. Lo que más se nota es mi posicionamiento: me obligo a estar más cerca de la línea de fondo, y al final todo ese conglomerado te va ayudando. La táctica se complementa con la técnica y viceversa”.

Mantener el trabajo hecho

El 2026 será un año clave para él, pues debe ser el su consolidación en la élite más absoluta. Está al borde de ser cabeza de serie en los Grand Slams y eso pasa por sumar buenos puntos desde el inicio. Por lo pronto se va a dar prisa en empezar la temporada, el día 2 de enero en la United Cup, de nuevo representando a España. La primera piedra de un curso en el que lo más importante es asentar lo conseguido: “Cada vez hay cambios menos grandes que hacer. Los grandes ya están hechos. Ahora me toca ser más constante y mantener lo hecho”.