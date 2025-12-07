Carlos Alcaraz vuelve a las pistas tras su lesión

Carlos Alcaraz lleva sin pisar una pistas de tenis desde la final de las ATP Finals cuando se lesionó ante Jannik Sinner, sin embargo ahora volverá jugando dos exhibiciones seguidas ante Frances Tiafoe y Joao Fonseca

El tenis mundial finalizó su calendario hace unas semanas con la disputa de la Copa Davis en Bolonia, un evento donde no pudo estar Carlos Alcaraz, pues pese a intentarlo, en las ATP Finals sufrió un edema en el isquiotibial que le dejó muy tocado. Han pasado ya 21 días de ese momento cuando en Turín y ante Jannik Sinner su cuerpo dijo basta y desde entonces no ha vuelto a pisar una pista de tenis. Sin embargo eso se va a acabar este domingo, pues va a disputar una exhibición en Estados Unidos, aprovechando sus vacaciones antes de iniciar la pretemporada.

Y a falta de una, serán dos y ante rivales del máximo nivel. La primera de ellas será este domingo en el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey) contra Frances Tiafoe a las 23.30 horas en España. Mientras que apenas un día más tarde se las verá en el LoanDepot Park de Miami frente al carioca Joao Fonseca (01.00 horas). Una doble oportunidad de que el murciano se mide a dos de los mejores jugadores del mundo en una gran oportunidad testar cuál es su estado físico en un momento clave del año. Y es que apenas quedan días para que arranque la pretemporada en Villena el próximo 13 de diciembre.

¿Demasiadas exhibiciones?

Alcaraz ha estado en la picota en demasiadas ocasiones por su afición a las exhibiciones. Mientras se queja mucho del calendario, luego se recorre el globo terráqueo durante todo el año jugando estos partidos de exhibición. Sin embargo ya dejó claro el por qué lo hacía y es que no eran ni mucho menos tan demandantes como los torneos: “La principal diferencia entre una exhibición y un torneo es que en este último caso tienes que mantenerte centrado y es realmente exigente física y mentalmente. Y una exhibición es solo un día: te concentras, calientas, y te entrenas para un partido”.

Y esto no se va a detener, pues directamente en 2026 va a arrancar el curso con un nuevo evento de este tipo. Está vez será en Corea y lo hará ante su gran rival, Jannik Sinner. Ambos viajarán hasta el país asiático para disputar este duelo en lo que que será una gran oportunidad de empezar a testar cuál es el estado de ambos antes del Open de Australia, que arranca en Melbourne el 18 de enero y es el primer gran objetivo de ambos.