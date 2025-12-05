Toni Nadal sobre Carlos Alcaraz: ''Lo tiene prácticamente todo para triunfar''

El que fue entrenador de su sobrino Rafa Nadal durante 27 años ha analizado la trayectoria de Carlos Alcaraz llegando a unas conclusiones claras sobre sus rivales

Toni Nadal no ha podido evitar hablar sobre la revolución del tenis español de los últimos tiempos, Carlos Alcaraz. Durante una charla en Zamora, ha destacado su envidiable trayectoria a los 22 años, asegurando que probablemente se convierta en uno de ''los mejores jugadores de la historia''. Eso sí, remata diciendo que lucha contra unos rivales ''más flojos'' en el circuito que su sobrino, Rafa Nadal, consolidado como una leyenda viva del tenis.

Carlos Alcaraz lo tiene todo a su favor

''Vemos lo que está consiguiendo y tiene unas condiciones atléticas increíbles. Además, tiene una ventaja que no tenían los jugadores de hace unos años: que sus rivales son algo más flojos, no están comprometidos. Tiene un gran rival, que es Sinner y siempre está ahí, pero el resto han bajado'', opinaba el preparador físico.

Es cierto que Toni Nadal quiso también destacar las diferencias con la época en la que su sobrino se convirtió en historia del tenis, llevando España por bandera y abriendo las cabeceras informativas de todo el mundo. Y, por supuesto, luchando con sus grandes rivales, en un tenis donde cualquiera podía dar la sorpresa: ''Yo recuerdo en la época de Rafael, aparte de Djokovi y Federer, estaba Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinka... siempre estaban ahí. Ahora, los rivales han abandonado''.

Toni revela la vida de Rafa Nadal tras retirarse

Rafa Nadal se retiró de forma oficial del tenis profesional en las Finales de la Copa Davis, colgando la raqueta en Málaga en noviembre de 2024. Desde entonces su vida, tal y como el ha confesado, está alejada de jugar al tenis. Aun así, no descarta realizar un partido de exhibición con Federer. Su tío cuenta que ''como persona es igual. Menos jugar al tenis, sigue haciendo las mismas cosas y tiene el mismo comportamiento, aunque ahora es padre y tiene otras cosas en mente. En lo personal, no ha cambiando nada en absoluto''.

El 'rey de la tierra batida' tiene una estrecha con el que fuese su entrenador hasta el 2017: ''Mi relación es más de amistad que de tío. Somos familia cercana y hacemos muchas cosas juntos, como, por ejemplo, jugar al golf, hacemos comidas, visito a sus hijos... es una relación normal de familia'', concluyó Toni. Ahora solo queda ver si el 'rey' tiene su heredero en Carlos Alcaraz, que apunta maneras y piensa en ganar el único Roland Garros que le falta en su lista, el de Australia.