Murray da un golpe sobre la mesa: ''No pedí ir al homenaje de Nadal en Roland Garros''

El de Glasgow deja claro que asistió al homenaje del tenista español invitado por él, defendiendo que él no se invitó a sí mismo

Andy Murray fue uno de los tenistas más exitosos de los 2010, cuando compartía los cuatro primeros puestos del ranking junto a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Fue entrenador de este último, después de años de rivalidades. En The Tenis Podcast, el tenista ha dejado claro, entre otras cosas, que fue el tenista español el que le invitó a su despedida en Roland Garros.

Murray sabe cuál es su posición en el Big Four

Durante ocho temporadas consecutivas, Murray finalizó entre los cuatro mejores del ranking, solo interrumpió esa racha en 2014 cuando terminó en el sexto puesto. Cuando habla de aquella época de oro del tenis, el deja claro que sabe cual es su lugar en el Big Four del que formaba parte junto a Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic: ''Soy consciente de cuál es mi posición en el Big-4, se que todo lo que han luchado estos chicos es muy superior a lo que yo he hecho''.

Munrray guarda un respeto absoluto por los que compartían con él clasificación, aunque también es consciente de como contribuyó a esta cuadrilla: ''Hubo un periodo a mitad de mi carrera en la que la gran mayoría de los grandes torneos, los Grand Slam, Masters 1.000, los Juegos Olímpicos o la Copa Davis la ganábamos uno de los cuatro. Bueno, la mayor parte del tiempo eran ellos, peor no siempre. Me siento orgulloso de haber sido parte de esa época''.

De la rivalidad al homenaje de Nadal

Es todo un placer ver juntos a cuatro tenistas de la historia juntos como lo hicieron en el homenaje a Rafa Nadal que organizó Roland Garros en mayo de este año. La presencia de Mnrray, Djokovic y Federer no pasó inadvertida, y el mundo del tenis aplaudió el reencuentro: ''Una forma de entender el deporte y la vida. Es un mensaje positivo hacer ver que por mucho que quieras ganar a tu rival con todas tus fuerzas no tienes que odiarlo. Este es el legado más allá de los resultados'', declaraba Nadal en su día especial.

Sobre las críticas por la asistencia de Murray al homenaje, fue completamente tajante, explicando que asistió al evento porque el tenista balear había solicitado su presencia allí: ''No pedí ir al homenaje de Nadal en Roland Garros. Él me pidió que fuera. Entonces si fui. Cuando la gente dice ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí?, es porque yo no me invité a mí mismo''.