Oviedo - Valencia, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El colista juega una nueva final ante su afición para apurar sus opciones de salvación. Enfrente, el cuadro che llega en su mejor momento de la temporada, buscando una tercera victoria seguida que le aleje definitivamente del pozo y le haga soñar con Europa

¡Muy buenas tardes! Arrancamos la previa del encuentro que comenzará a las 18:30 horas en el Carlos Tartiere. Se ven las caras el Real Oviedo, colista y a ocho puntos de la salvación, y un Valencia al alza que llega en su mejor momento de la temporada , después de sumar dos victorias consecutivas y alejarse a siete puntos del descenso. Para los asturianos es una nueva 'final' para mantener sus opciones de permanencia, mientras que el conjunto che se ilusiona ahora con la posibilidad de luchar por Europa. ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Guillermo Almada y Carlos Corberán, os dejamos con toda la información previa al encuentro y los onces probables de ambos equipos.

¡Ya está todo preparado en el vestuario del conjunto azulón! Se espera un gran ambiente en el Carlos Tartiere, donde todos son conscientes de la importancia del choque.

El Valencia regresa a la capital asturiano después de 25 años. La última visita que hizo el cuadro levantino al Carlos Tartiere fue en la temporada 2000-01, la del último descenso de los azules a Segunda División y con el argentino Héctor Cúper en el banquillo, que acabó con 0-0 .

Por su parte, en el Valencia, Carlos Corberán tendrá las bajas ya conocidas de los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala. El que sí que ha entrado en la convocatoria es el delantero argentino Lucas Beltrán, una vez superadas unas molestias en el tendón rotuliano que lo han apartado del equipo en los últimos tres partidos.

En el Oviedo, Guillermo Almada , cuenta con cuatro ausencias por lesión: el lateral Lucas Ahijado, los centrocampistas Leander Dendoncker y Ovie Ejaria y el delantero Thiago Borbas. En su lugar ha convocado al lateral del filial Adri Fernández, que debuta en una lista del primer equipo, en tanto que recupera a David Costas, baja en las últimas cinco jornadas por lesión.

Lucas Beltrán ha regresado a una lista después de ser baja por lesión en las tres últimas jornadas de LaLiga, pero en su ausencia, el técnico che ha apostado por un nuevo dibujo que le está dando buenos resultados. Antes de caer lesionado, el argentino era titular indiscutible, pero este sábado podría comenzar en el banquillo para seguir apostando por un trivote en el Ugrinic y Javi Guerra se reparten la labor de acompañar en la presión a Umar Sadiq y descolgarse para asomarse al área rival.

Almada casi calca el mismo once que puso en liza la pasada jornada ante el Espanyol, con la salvedad del eje de la zaga, donde regresa David Costas y entra también Bailly, quedando en el banco Dani Calvo y Carmo . Sorprende al mantener a Thiago Fernández e Ilic en los costados, pues Ilyas Chaira y Hassan cuajaron buenos minutos en Cornellà.

Por su parte, en el Valencia es el once esperado. La única novedad con respecto al choque ante el Alavés es la entrada de Danjuma por Luis Rioja en banda. Se mantiene por tanto el trivote en el centro, con Umar Sadiq como único punta, y Lucas Beltrán esperará su oportunidad en el banquillo.

El Real Oviedo, colista de Primera División, a ocho puntos de la permanencia e inmerso en una racha de cinco partidos sin conseguir el triunfo, recibe en el Carlos Tartiere a un renacido Valencia en la que será su enésima final por la salvación.

El cuadro valencianista regresa veinticinco años después al feudo asturiano en su mejor racha de la temporada, puesto que llega después de sumar dos victorias consecutivas que le han hecho dar un salto en la clasificación hasta la duodécima posición y alejarse del descenso en siete puntos.

Así llega el Oviedo

El técnico local, el uruguayo Guillermo Almada, cuenta con cuatro bajas por lesión: el lateral Lucas Ahijado, los centrocampistas Leander Dendoncker y Ovie Ejaria y el delantero Thiago Borbas. Para paliar estas ausencias, el preparador charrúa ha convocado al lateral del filial Adri Fernández, que debuta en una lista del primer equipo, en tanto que recupera a David Costas, indispensable en su defensa y baja en las últimas cinco jornadas por lesión.

Las grandes dudas del cuadro asturiano se vuelven a centrar en las bandas, ya que Thiago Fernández y Luka Ilic siguen siendo firmes candidatos a suplir a Ilyas Chaira y Hassan, suplentes el pasado lunes ante el Espanyol tras ser indiscutibles en el equipo de Almada el resto de encuentros.

Así llega el Valencia

Por su parte, el Valencia de Carlos Corberán es uno de los tres equipos a los que ha conseguido ganar el Real Oviedo en la presente temporada; los carbayones, entrenados todavía por Veljko Paunovic, ganaron 1-2 en Mestalla con goles de Ilic y Rondón y con una actuación estelar del portero Aarón Escandell, que detuvo un penalti a Danjuma con 1-0 en el marcador.

Desde que comenzó la segunda vuelta, los de Corberán han sumado cinco victorias en ocho partidos gracias a un gran rendimiento en ataque, con Largie Ramazani y Umar Sadiq como protagonistas, pero también con una notable mejoría en defensa con Unai Núñez y Eray Cömert como nuevos centrales titulares. Así, los valencianistas tratarán de alargar su buena racha con una victoria a domicilio que le permitiría enlazar tres seguidas casi un año después de la última vez que lo logró. Los tres puntos le permitirían, además, seguir alejándose de la 'zona roja' y acercarse a los puestos europeos.

Las bajas de Corberán

Corberán tendrá las bajas ya conocidas de los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala. El que sí que ha entrado en la convocatoria es el delantero argentino Lucas Beltrán, que esta semana ha vuelto a entrenarse con el grupo después de padecer unas molestias en el tendón rotuliano que lo han apartado del equipo en los últimos tres partidos,