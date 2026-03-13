El regreso de Lucas Beltrán en el Valencia hace dudar a Carlos Corberán

El atacante argentino regresará a una lista después de ser baja por lesión en las tres últimas jornadas de LaLiga, pero en su ausencia, el técnico che ha apostado por un nuevo dibujo que le está dando buenos resultados

Después de dos victorias consecutivas, en el entorno del Valencia hay quien pide ya cambiar el chip y comenzar a mirar a Europa. El descenso ha quedado a siete puntos, con 33 todavía en juego, y la séptima plaza que ahora mismo aseguraría un billete continental, al ganar España en la pelea por la plaza extra de Champions, está en cambio a cinco unidades. Pero a pesar de estar más cerca de la zona nombre que del pozo, en Mestalla piden prudencia.

El discurso de Carlos Corberán va cargado de la palabra "ambición", pero sin querer mirar más allá del clásico partido a partido. Y el siguiente, propicio a priori para proseguir con la escalada, tendrá lugar este sábado en el Carlos Tartiere ante el colista Oviedo. Una cita para la que el técnico che recupera además a Lucas Beltán.

De vuelta tras ir aumentando la carga de trabajo

Por tercer día consecutivo, el atacante argentino volvió a ejercitarse este viernes junto a sus compañeros, en una semana en la que ha ido aumentando la carga de trabajo de forma progresiva. Así, su presencia es la principal novedad en la lista de convocados, después de ser baja en los tres últimos partidos por unas molestias en el tendón rotuliano.

"Lucas ha entrado en la convocatoria. Ha hecho dos entrenamientos parciales y hoy ha completado la sesión. El dolor ha ido a menos. Es una buena noticia tener disponibles a la mayoría de mejores jugadores", señaló sobre el ariete cedido por la Fiorentina el propio Corberán, al que ahora se le presenta un dilema tanto a la hora de elegir el once titular como el dibujo con el que se plantará su equipo en el feudo asturiano.

El importante rol de Lucas Beltrán antes de caer lesionado

Hasta que cayó lesionado, Beltran se había ganado la confianza del preparado de Cheste y sumaba ocho titularidades consecutivas, después de que a mediados de diciembre anotase ante el Atlético de Madrid su único tanto en LaLiga. Pese a esa falta de gol, su capacidad de trabajo y su capacidad para asociarse convencieron plenamente al técnico valencianista para que formarse dupla la mayoría de las veces, como mediapunta, junto a Hugo Duro.

Un nuevo plan que ha beneficiado a Javi Guerra

Pero estas tres últimas jornadas, Corberán ha tenido que cambiar de forma obligada su plan y no le ha ido nada mal con el mismo: dio la cara en la visita al Villarreal (2-1) y se ha hecho fuerte en Mestalla ante Osasuna (1-0) y Alavés (3-2). Una serie en la que ha apostado por Umar Sadiq en punta, reforzando a su vez el centro del campo con un trivote en el que Ugrinic es el que está más cerca del nigeriano, mientras que Guido Rodríguez y Javi Guerra se han consolidado en el centro, desplazando del once a Pepelu.

Está por ver, por tanto, si el preparador che devuelve directamente a Lucas Beltrán una camiseta de titular y decide no tocar lo que viene funcionando. El gran damnificado del regreso del argentino podría ser a priori Javi Guerra, que también se ha ido alternando con Ugrinic en esa función de presionar más arriba y acercarse al área, con gol incluido ante el Alavés, y está ofreciendo de nuevo su mejor versión.