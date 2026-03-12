Pide "paciencia" con Javi Guerra y le da un palo al Valencia: "Aquí los procesos se aceleran"

Rubén Baraja, el entrenador que hizo debutar al centrocampista con el primer equipo che, considera que, a sus 22 años, el valenciano "está terminando de hacerse y de convertirse en lo que todos pensamos que puede ser"

El Valencia vuelve a sonreír. Dos victorias consecutivas han alejando el descenso a siete puntos y en la capital del Turia ya hay quien vuelve a soñar con Europa. No en vano, el séptimo puesto está a solo tres unidades y en estos momentos tendría el premio de un billete continental, al arrebatar momentáneamente España a Alemania la plaza extra de Champions.

El renacer de Javi Guerra

Dentro de ese resurgir, uno de los nombres propios es el de Javi Guerra. Después de iniciar la temporada como titular e ir perdiendo peso en el equipo de forma progresiva, enlazando seis jornadas sin aparecer en un once en LaLiga, el centrocampista ha vuelto a salir de inicio en las tres últimas jornadas y frente al Deportivo Alavés, además, firmó su primer tanto de la temporada.

El valenciano volvió a ver puerta 321 días después e inició una remontada que el conjunto che no lograba desde hacía casi tres años. Fue en abril de 2023, en Pucela ante el Valladolid, curiosamente con otra tanto de Javi Guerra que significó el definitivo 1-2.

Una carrera en la elite que comenzó rodada

En aquel encuentro se sentaba en el banquillo Rubén Baraja, que hizo debutar al mediocentro la recta final de aquella campaña 22/23. El salto había sido grande, desde la Segunda RFEF, y el ex del Villarreal enseguida comenzó a recibir elogios. Al término de su primera temporada completa en el primer equipo, de hecho, lo tuvo casi hecho con el Atlético de Madrid.

También apareció en el punto de mira de clubes de la talla de la Juventus o el Manchester United. Pero ahora que cumple su tercer curso en la elite, y tras un movido verano en el que acabó renovando tras la insuficiente oferta del Milan, no han faltado las críticas hacia su figura por parte de una afición que entiendo que no ha estado a la altura en un ejercicio muy complicado para el equipo. Una situación casi desconocida para un futbolista que sigue teniendo tan solo 22 años.

Los consejos de Rubén Baraja: "Todo tiene un proceso"

Al respecto, el propio Rubén Baraja, uno de sus grandes valedores, pide paciencia y de paso le da un palo a la hinchada y el entorno valencianistas. “Con 21 o 22 años te pones la camiseta del Valencia y la presión es grande. Habrá partidos mejores y peores. Es un futbolista que está terminando de hacerse y de convertirse en lo que todos pensamos que puede ser. Todo lleva un proceso y aquí los procesos se aceleran. Se le saca del filial, sube al primer equipo, ayuda en un momento importante y al año siguiente se espera que sea un jugador totalmente hecho. Con esa edad hay que tener paciencia”, señaló en Radio Marca.

En paro desde que abandonó el Valencia, el vallisoletano cree además que la irregular campaña del equipo che ha afectado al rendimiento personal del centrocampista. "Cuando pones a Javi Guerra en la posición de 8, ya se piensa que tiene que ser el jefe, y todo eso tiene un proceso. Si el equipo va muy bien, el jugador acompaña; si no va bien, aparecen esos picos de sierra en su rendimiento. Lo que tiene que intentar es hacerlo más lineal y ser más consistente”, le aconsejó.

La posición ideal de Javi Guerra

Además, Baraja también lanzó una recomendación a Carlos Corberán, que está utilizando al que fuese internacional sub 21 en el doble pivote para poner a Ugrinic por delante, más cerca de Umar Sadiq. “Es un jugador con características de 8, con ida y vuelta, llegada, gol y último pase, con físico. Está en el debate porque tiene talento y siempre he dicho que es un gran jugador. El problema es la edad. Es joven y no tiene la consistencia de un jugador de 28 o 29 años, pero tiene todas las cualidades para ser un 8 de gran nivel”, sentenció.