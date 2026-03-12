"Nuestra propuesta principal era Marcello Lippi, pero el Valencia impuso a Koeman"

Antonio Fernández, quien fuera secretario técnico del Valencia 07/08, rememora su paso por Mestalla, un año complicado en el que "icónos del valencianismo" como Angulo, Cañizares y Albelda fueron apartados: "En ningún momento dudábamos de la capacidad de Ronald Koeman, pero sí es un modelo de entrenador totalmente distinto a la plantilla que se iba a encontrar"

Durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, Antonio Fernández también se ha referido a su etapa como secretario técnico del Valencia 2007/2008, la cual define como un auténtico máster por las dificultades de una temporada en la que contó con cuatro presidentes y tres entrenadores, siendo el conjunto che un equipo completamente desjerarquizado en el que, pese a ello, consiguieron conquistar una Copa del Rey. "Del Jerez yo marcho al Valencia, aunque tuve la oportunidad de irme al extranjero. En ese momento tuve alguna reunión con Juande en Londres por el tema del Tottenham, porque él tenía mucho interés en que yo fuera a trabajar con él. Él sabía más o menos de mi trabajo y, de alguna manera, pues en aquel momento pensaría que Monchi era imposible y que igual yo le podía venir bien un poco por el tema del scouting y el control del mercado internacional", explica Antonio Fernández, quien también recuerda que tuvo "otra posibilidad en Italia", pero "apareció el Valencia". "Por cuestiones familiares, de cómo estaba conformada la familia en ese momento, pues mi hija era pequeña, decidimos quedarnos en España y me fui a Valencia. Fue una historia muy complicada, muy dura, pero muy bonita", apostilla el jerezano.

"Yo siempre digo que mi año en Valencia fue un máster en fútbol, porque tuvimos cuatro entrenadores y tres presidentes en un año. Entonces, el club por momento estaba desjerarquizado, era imposible saber a quién te dirigías para seguir o no seguir adelante en una o en otra operación y eso te hace que tengas que resolver situaciones que a veces te resuelven otros y agudizar muchísimo todo", comenta el actual director de scouting de Talleres de Córdoba, quien guarda con cariño su etapa como valencianista: "Fue un año muy interesante en el que vienen jugadores como Éver Banega en el mercado de invierno. Anteriormente se incorpora Mata, se incorpora Sunny, Helguera, Fernando Morientes... Ya estaban Silva, ya estaba Villa, ya estaba Moretti, Miguel, Cañizares, Angulo, Albelda, Baraja... Teníamos un equipazo, pero por cuestiones más burocráticas e institucionales que deportivas fue un año complejo que salvamos ganando una Copa del Rey".

La imposición de Koeman como recambio de Quique Sánchez Flores

También recordó Antonio Fernández la elección de Koeman como entrenador, pues, según cuenta él mismo, no era el candidato de la dirección deportiva che, siendo impuesto en cierta manera por el consejo de administración del club: "Es el año de Koeman, efectivamente. Cuando se decide principalmente por parte de la presidencia y del consejo de destituir a Quique Sánchez Flores tras una derrota en el Sánchez Pizjuán en el que perdimos 3-0. Tanto Miguel Ángel Ruiz, que era director deportivo y yo secretario técnico, no estábamos muy de acuerdo con esa decisión. Pero era algo que venía del pasado y que era irremediable y no podíamos frenar. Nosotros teníamos intención de firmar o de proponer firmar a un entrenador que le diera continuidad al proyecto. Ese Valencia venía de Ranieri, de Héctor Cúper, de Rafa Benítez, de Quique Sánchez Flores... Con un modelo de juego como muy estandarizado y una plantilla hecha como muy conforme a una idea de juego general. A años vistas se puede decir, nosotros tuvimos reunión y nuestra propuesta principal era Marcello Lippi, con el que tuvimos algún acercamiento. Pero se nos propone el tema de Koeman. Nosotros en ningún momento dudamos de la capacidad de Ronald para nada, pero sí es un modelo de entrenador totalmente distinto a la plantilla que se iba a encontrar".

Las dudas de Antonio Fernández eran fundadas, como él mismo argumenta: "Era muy difícil hacer jugar a una plantilla de una forma determinada cuando estaba confeccionada para jugar de otra. Intentamos hacer entender esto argumentándolo, pero no fue posible. Parece que había unos compromisos previos y una serie de cosas que salían fuera de nuestra órbita, por lo que se termina firmando a Ronald. Entonces, fue un año bastante complejo. Fue el año también de apartar del equipo a Angulo, Cañizares y a Albelda, que eran tres iconos para el valencianismo".

En definitiva, "un año bastante complejo" en el que la dirección deportiva tuvo que "agudizar bastante todos los sentidos para poder reflotar de alguna manera" o dirigir a una institución como el Valencia que "por momentos parecía un tanto perdida en ese año". Un Valencia al que Antonio Fernández arribó tras salir del Sevilla FC y pasar por el Xerez un año.