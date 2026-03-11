Cömert se llena de confianza para un tramo final crucial en el Valencia

El central suizo se ha vuelto una figura indispensable en el once del Valencia. Aparte de seguridad defensiva, Cömert aporta goles que se han vuelto claves para seguir sumando y alejar al equipo del descenso

El Valencia empieza a alejarse poco a poco de la zona de descenso tras una primera vuelta insuficiente. las dudas en torno a la plantilla empiezan a desvanecerse poco a poco gracias a la irrupción de nuevos futbolistas que, en un principio, no contaban para Corberán. La mejora, especialmente en la defensa, tiene nombre y apellidos. Eray Cömert ha esperado paciente su oportunidad en el Valencia y, cuando le ha llegado, la ha aprovechado. El suizo se ha llenado de confianza y se ha vuelto crucial para un Valencia necesitado en el tramo final de temporada.

Más confianza para Cömert y el Valencia

El suizo, a parte de sumar seguridad defensiva a la portería del Valencia y hacerse un hueco en los planes de Carlos Corberán, también aporta goles, como el que anotó ante el Alavés, algo que ayuda a Cömert a seguir confiando y creciendo en el club de Mestalla. "No soy el nuevo delantero con este remate, ¿no?", bromeaba Cömert con los medios del club tras su último gol al Alavés. "Es un gol importantísimo porque se produce en el minuto 90. No me esperaba que el remate de Unai rebotara en el palo y me cayera a mí. Lo único que pude hacer es reaccionar y tirar. Finalicé muy bien y estoy muy contento de que el balón entrase", destaca el zaguero que habla de su confianza y la del equipo tras la victoria ante el cuadro babazorro. "Estos partidos si ganas así te da más confianza, tienes más alegría, porque son victorias feas, que también necesitas. Nosotros los centrales no subimos tanto pero si lo hacemos nos alegra mucho poder ayudar al equipo así. Creemos hasta el final y nos dan mucha confianza los partidos que vienen fuera de casa", sentencia.

Los nuevos líderes del Valencia

Y es que Cömert, junto a Ramazani y Dimitrievski, han pasado de ser descartes de Corberán a vitales en el Valencia. Ramazani brilla en el ataque, Cömert lidera en defensa y Dimitrievski pasa a ser el guardián de la portería con la lesión de Agirrezabala. Las urgencias han obligado al técnico a confiar en los tres futbolistas que se ganan los elogios y el aplauso de Corberán y la grada de Mestalla. "En el fútbol el pasado no existe, la semana pasada ya es pasado, existe el presente, pero es verdad que el rendimiento de Eray está siendo un rendimiento muy bueno y ese es el motivo por el que está jugando y teniendo una continuidad", comienza diciendo Carlos Corberán acerca del central suizo.