Giro radical en el Valencia con Ramazani, Dimitrievski y Cömert: "En el fútbol no existe el pasado"

Los tres futbolistas del Valencia han pasado, en pocas semanas, de ser prácticamente descartados a figuras cruciales en los planes de Carlos Corberán

El Valencia sigue peleando por no perder la categoría en un objetivo poco ambicioso aunque realista para la situación que atraviesa, actualmente, el conjunto valenciano. la reacción en este 2026 del cuadro che ha sido notable, encabezada principalmente por un giro radical en el Valencia con Ramazani, Dimitrievski y Cömert como principales protagonistas, pasando de descartes a insustituibles en los actuales planes de Carlos Corberán.

Carlos Corberán habla de Ramazani, Cömert y Dimitrievski

Carlos Corberán ha evaluado, antes de medirse en la jornada 27 de LaLiga al Alavés, el estado de forma que atraviesan los tres futbolistas, que han pasado de no sumar minutos a ser indiscutibles para el técnico che. Ramazani brilla en el ataque, Cömert lidera en defensa y Dimitrievski pasa a ser el guardián de la portería con la lesión de Agirrezabala. Las urgencias han obligado al técnico a confiar en los tres futbolistas que se ganan los elogios y el aplauso de Corberán y la grada de Mestalla. "En el fútbol el pasado no existe, la semana pasada ya es pasado, existe el presente, pero es verdad que el rendimiento de Eray está siendo un rendimiento muy bueno y ese es el motivo por el que está jugando y teniendo una continuidad", comienza diciendo Carlos Corberán acerca del central suizo.

"Si uno no se prepara previamente para cuando llega la oportunidad poder aprovecharla, es literalmente imposible poder conseguir el rendimiento que uno desea y que el equipo necesita. Y en este caso tenemos jugadores que cuando no han estado jugando, como Ramazani o como Eray, como Dimitreivski también cuando no estuvo jugando en portería, pues siempre han estado trabajando. Igual que ahora jugadores que no están jugando siguen trabajando mucho para que cuando llegue la oportunidad el jugador pueda aprovecharla. Y en ese sentido, el compromiso de la plantilla de Valencia es muy bueno", subraya el entrenador del Valencia que apuesta por los tres futbolistas como presente del club valenciano.

El Valencia sobrevive pese a las bajas

Mientras tanto, las bajas siguen asolando al Valencia que sobrevive con el acierto de Ramazani arriba y la seguridad defensiva que aportan Cömert y Dimitrievski, entre otros. Para el partido, Corberán no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, ambos dados de baja en la competición, José Copete y Julen Agirrezabala. Tampoco estará disponible el delantero argentino Lucas Beltrán, que arrastra unas molestias en el tendón rotuliano que le harán perderse su tercer partido consecutivo. Corberán, en cambio, podría contar por primera vez con el lateral derecho Renzo Saravia, que ha seguido un plan de entrenamiento personalizado a modo de mini pretemporada exprés para alcanzar el ritmo competitivo.