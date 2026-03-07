Corberán da luz verde a Renzo Saravia y no se moja con Lucas Beltrán y su vuelta

El entrenador del Valencia CF ha comparecido ante los medios de comunicación, antes del partido contra el Deportivo Alavés, desvelando que el lateral derecho va a entrar en la convocatoria y siendo cauto sobre la vuelta a los terrenos de juego del argentino que sigue convaleciente por unos problemas de rodilla

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido que su equipo va a disputar contra el Deportivo Alavés. El técnico de Cheste ha analizado este encuentro liguero en el que podrá contar con Renzo Saravia, una vez se ha puesto a tono físicamente, pero no con Lucas Beltrán que sigue recuperándose de sus problemas de rodilla. Carlos Corberán se ha mostrado cauto cuando ha sido preguntado por la vuelta del argentino a los terrenos de juego.

Carlos Corberán ha explicado la importancia que tiene para el Valencia CF el partido contra el Deportivo Alavés. "Sería muy importante para nosotros, es el objetivo. Sabemos de la importancia del equipo para escalar posiciones. Siendo como siempre muy conscientes del rival que viene, de la exigencia, pero ilusionados por poder darle a nuestra afición algo que nos hace mucha ilusión".

Por otro lado, el técnico de equipo de Mestalla ha hablado del nuevo Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores. "Lo más importante es nosotros, pero estoy convencido de que Alavés no va a defender como Osasuna el otro día. Siempre habrá cambios para perseguir nuestro objetivo de ser protagonistas. En pocos días no te da tiempo a cambiar cosas como entrenador, en función de lo que alineas te da ya indicios de lo que puedas ser. Ayer Quique ya comentó sobre el uso o no de la posesión, de defender y ser bloque... matices e nuestra identidad como entrenador y de lo que queremos hacer cuando llegamos a un equipo. Quique tiene un pasado y puede saber un poco lo que puede hacer. No pudimos superarles en su campo y mañana sabiendo la dificultad del partido estamos focalizados para sacar nuestro objetivo".

Corberán confirma que cuenta con Renzo Saravia, pero no con Lucas Beltrán

Corberán ha anunciado que Renzo Saravia entra en la convocatoria, pero que Lucas Beltrán sigue lesionado. "La última convocatoria se incorpora Saravia y pasará a estar convocado y Lucas Beltrán sigue fuera de la convocatoria porque no ha superado las molestias en el tendón rotuliano y trabaja al margen del grupo".

El entrenador del Valencia CF se ha mostrado cauto a la hora de hablar de la vuelta de Lucas Beltrán a los terrenos de juego. "Es difícil responder, la evolución o el pronóstico depende de la sensación o la tolerancia que tiene el jugador. Cuando el tendón rotuliano se inflama no puede hacer las acciones explosivas del fútbol. Estamos estudiando la mejor opción para que el jugador pueda soportar la carga, está trabajando con readaptadores y ojalá progrese y la semana que viene podamos contar con él, pero depende de las sensaciones del jugador".

Carlos Coberán no ha querido meter presión a su equipo hablando de objetivos futuros. "Nuestro único foco es el partido del Alavés. Estamos centrados en nosotros, dar nuestra mejor versión, superar como equipo los momentos de dificultad inherentes a cualquier partido de fútbol y centrados únicamente en este partido".

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, habla de Cömert y Javi Guerra

El entrenador del Valencia CF ha elogiado a Eray Cömert y a Unai Núñez. "En el fútbol el pasado no existe, pero el rendimiento de Cömert está siendo muy bueno y por eso está teniendo continuidad. Es la consecuencia de la preparación previa que hizo cuando no estaba jugando. Si uno no se prepara para cuando llega esa oportunidad es imposible dar el rendimiento que se espera y que necesita el equipo. Como Ramazani, Dimitrievski... los jugadores que no juegan siguen trabajando mucho y el compromiso de la plantilla es muy bueno".

Finalmente, ha hablado muy bien de Javi Guerra. "La clave siempre está en el futbolista y también en las relaciones entre los jugadores y que logren adaptarse. Estoy contento con la evolución de Javi y estoy ilusionado en que su rendimiento esté al máximo de sus posibilidades".