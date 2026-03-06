Quique Sánchez Flores analiza su debut con el Alavés frente al Valencia: "No tenemos tiempo para cambiarlo todo"

Quique Sánchez Flores afronta su primer partido al frente del Deportivo Alavés con una visita exigente a Mestalla ante el Valencia CF. El técnico madrileño reconoce que el equipo necesita mejorar su eficacia y advierte de que, con apenas unos días de trabajo, el reto inmediato pasa por competir con firmeza

El Deportivo Alavés estrena entrenador, Quique Sánchez Flores, que compareció en rueda de prensa para analizar la previa del encuentro que enfrentará a su equipo con el Valencia en Mestalla, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga. El técnico babazorro afronta su estreno en el banquillo con apenas unos días de trabajo al frente de la plantilla.

En su intervención, el entrenador reconoció que el proceso de adaptación está siendo intenso debido al poco margen de tiempo disponible. Aun así, se mostró confiado en la capacidad del grupo para reaccionar en este tramo decisivo del campeonato.

Mucha información en pocos días

Quique Sánchez Flores explicó que el cuerpo técnico está trabajando contrarreloj para conocer a fondo tanto a su propio equipo como a los rivales. Según el técnico, el desafío inicial pasa por procesar una gran cantidad de información en muy poco tiempo. “Estamos intentando conocer muchas cosas en muy poco tiempo. Al mismo tiempo que analizamos a nuestro equipo, tenemos que estudiar cómo hacer daño al rival”, señaló.

El entrenador reconoció que, en este tipo de situaciones, es inevitable que algunos aspectos queden sin pulir en los primeros partidos. Aun así, confía en acertar con las decisiones clave para competir desde el primer momento. “Intentamos ser agresivos en el análisis y llegar a todo, pero sabemos que habrá cosas que se nos escaparán”, explicó.

Un equipo con posesión, pero sin resultados

Durante sus primeras jornadas de trabajo, el técnico ha analizado varios aspectos del rendimiento del Alavés esta temporada. Uno de los datos que más le ha llamado la atención es la relación entre la posesión del balón y los resultados obtenidos. “Tenemos alrededor de un 50% de posesión y, sin embargo, somos el decimoséptimo equipo fuera de casa en resultados. Eso quiere decir que algo no estamos haciendo bien”, reconoció.

Para el entrenador, el reto ahora consiste en encontrar el equilibrio entre el juego ofensivo y la solidez defensiva: “Tenemos que ver cómo equilibramos el ataque y la defensa, cómo cargamos el área, cómo llegamos por fuera y cómo defendemos más juntos”.

Confianza plena en la plantilla

Pese a las dificultades actuales, Quique Sánchez Flores quiso destacar la actitud que ha encontrado en el vestuario desde su llegada al club. El técnico aseguró que la predisposición de los jugadores ha sido uno de los aspectos más positivos de esta primera toma de contacto.

El entrenador también dejó claro que confía plenamente en la capacidad del grupo para mejorar la situación en la clasificación. “Tengo mucha fe en esta plantilla y en estos jugadores”, insistió.

Sin embargo, también reconoció que el equipo afronta algunos problemas en la zona defensiva debido a sanciones y lesiones. “Hay posiciones atrás que se nos complican un poco, pero intentaremos acertar con las decisiones”, explicó.

Soluciones defensivas ante las bajas

La falta de efectivos en defensa obligará al técnico a ser creativo en la configuración del equipo. Sánchez Flores explicó que algunos jugadores podrían ocupar posiciones distintas a las habituales para cubrir esas carencias: “Intentamos preparar a los jugadores para que puedan rendir en posiciones diferentes si el equipo lo necesita”.

El entrenador dejó claro que prefiere centrarse en los comportamientos colectivos más que en los sistemas tácticos rígidos. “No me importa tanto el dibujo como cómo interpretamos el juego”, afirmó.

Para el técnico, aspectos como la coordinación defensiva, la basculación o la capacidad de cerrar espacios son mucho más importantes que el número de defensores en el campo.

Un partido clave en Mestalla

El debut del entrenador se producirá en un escenario exigente como Mestalla. “Sabemos que es un partido muy difícil. Ellos están en un buen momento y Mestalla siempre es un estadio muy potente”, señaló.

A pesar de ello, el técnico considera que el Alavés tiene argumentos suficientes para competir: “Tenemos dos equipos por debajo en la clasificación y muchos rivales muy cerca. Con un solo resultado todo puede cambiar”.

Un regreso especial a Valencia

El partido también tendrá un componente emocional para el entrenador, que mantiene un vínculo especial con el club valencianista. Sánchez Flores reconoció que Mestalla fue un estadio importante en su carrera, aunque dejó claro que ahora su compromiso está totalmente con el Alavés.

Por último, Sánchez Flores admitió que en estos primeros partidos el aspecto emocional puede ser más determinante que el táctico. Con apenas dos entrenamientos completos antes del encuentro, el margen para introducir cambios profundos es muy limitado. “Lo que hagamos tendrá más que ver con lo emocional que con lo deportivo”, explicó.

El entrenador reconoció que es imposible transformar completamente el funcionamiento del equipo en tan poco tiempo: “No tenemos las herramientas para cambiar todo en dos sesiones”.

Aun así, el técnico espera ver a un equipo competitivo y comprometido desde el primer minuto en su estreno al frente del Alavés, en un partido que puede marcar el inicio de la reacción del conjunto vitoriano en la recta final de la temporada.