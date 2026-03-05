El Alavés pierde a Facundo Garcés ocho meses tras reactivar el TAS su sanción

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha reactivado la sanción del central de Malasia, por lo que tendrá que estar hasta noviembre sin disputar partidos oficiales. No obstante, el jugador de 26 años podrá entrenar con el equipo babazorro y jugar encuentros amistosos

Facundo Garcés ha vuelto a recibir un varapalo por parte de la TAS. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha reactivado la sanción que tuvo al futbolista del Alavés desde finales de septiembre hasta finales de enero sin poder jugar con el conjunto babazorro. En este sentido, el central de Malasia estará un total de ocho meses sin disputar partidos oficiales con el equipo que actualmente dirige Quique Sánchez Flores. Sin embargo, el jugador de 26 años sí podrá entrenar con el resto de sus compañeros y jugar encuentros amistosos, algo que no podía hacer en la anterior suspensión.

Nuevo revés para Facundo Garcés de cara a su carrera deportiva

Facundo Garcés viene de entrar en la convocatoria de Coudet de los cinco últimos partidos de LaLiga EA Sports, además del de cuartos de final de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Entre ellos, el central ha sido titular en dos, ante el Getafe y Sevilla, con derrota y empate para el equipo babazorro. Por último, el futbolista de Malasia disputó el pasado viernes 28 minutos en el 'pinchazo' contra el Levante en el Ciutat de Valencia, en el que será el último encuentro de la presente temporada para el defensa del Alavés. Su disponibilidad le dio al técnico argentino, nuevo entrenador ya oficial de River Plate, posibilidad de rotar en el eje de la zaga, dónde apostó en la mayoría de los casos por Víctor Parada, Tenaglia o Jon Pacheco. Sin embargo, Quique Sánchez Flores se va a encontrar con un escenario distinto a los pocos días de confirmarse su llegada a Vitoria, ya que no podrá disponer de Garcés para lo que resta de campaña en el campeonato doméstico.

En este sentido, el medio Noticias de Alava ha informado que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha reactivado la sanción que recibió Facundo Garcés, que le dejó apartado de los terrenos de juego desde finales del mes de septiembre hasta final de enero, cuando se confirmó su regreso a la disciplina del Alavés. No obstante, el central de 26 años tendrá que cumplir una suspensión que le tendrá sin poder disputar partidos oficiales hasta noviembre, cumpliendo con los ocho meses que le restan de la sanción impuesta. Sin embargo, la misma fuente explica que la suspesión se limita a encuentros oficiales, por lo que sí podrá entrenar con el resto de sus compañeros en los entrenamientos dirigidos por Quique Sánchez Flores, que afronta una importante baja de cara a final de temporada.

Quique Sánchez Flores, con un primer contratiempo en su primera semana en el Alavés

De esta manera, Quique Sánchez Flores, que fue presentado en el día de ayer como nuevo entrenador del Alavés, recibe un contratiempo en su primera semana como técnico del equipo babazorro, ya que no podrá contar con la opción de Facundo Garcés para los partidos oficiales. Por ello, el nuevo dueño de banquillo vasco tendrá que estudiar diferentes alternativas sin el central de Malasia. La primera prueba será contra el Valencia en Mestalla, en un encuentro fijado para este domingo a las 21:00 horas. En este sentido, en la plantilla hay diferentes jugadores, mencionados anteriormente, que pueden seguir con el rol de titular, como son Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Jon Pacheco o Jonny Otto, un fijo en el lateral derecho.