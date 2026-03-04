Quique Sánchez Flores explica el plan en el Alavés: "La idea es que no haya sufrimiento y que se pueda aspirar a algo más"

El nuevo entrenador del equipo babazorro, tras la salida ya oficial de Coudet, ha sido presentado ante los medios de comunicación, donde ha hablado de su futuro en el club y su debut ante el Valencia, entre otros temas. Además, Alfonso Fernández de Trocóniz y Sergio Fernández, presidente y director deportivo de la entidad, han querido darle la bienvenida al madrileño

Quique Sánchez Flores ya es presente del Alavés y como mínimo hasta 2028. El técnico ha cogido las riendas del equipo babazorro tras la salida confirmada de Coudet, que por su parte va a dirigir a River Plate. De esta manera, el entrenador madrileño ha sido presentado como nuevo entrenador del conjunto vasco, que ha contado con la presencia del presidente de la entidad, Alfonso Fernández de Trocóniz y el director deportivo, Sergio Fernández. Por su parte, el ex de Sevilla o Getafe, entre otros, ha valorado sus sensaciones en su llegada y el debut este domingo ante el Valencia en Mestalla.

El Alavés da la bienvenida a Quique Sánchez Flores

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Alavés, ha querido analizar la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo babazorro: "Poco se puede decir de Quique. Le recordamos de su época de jugador y también de entrenador. Tiene una trayectoria fantástica. Para él es un reto venir al Deportivo Alavés y llega para lo que queda de temporada y dos más. Para nosotros es un orgullo y estamos convencidos de que conseguiremos los objetivos que tiene planteados este club". Por otro lado, Sergio Fernández, director deportivo del club, ha querido valorar este movimiento: "Este proyecto nos despierta ilusión. Estamos convencidos de que esto va a salir bien. Estamos satisfechos de presentar a un entrenador de la dimensión de Quique. La salida de Coudet conlleva la llegada de un entrenador que nos gusta mucho. El Chacho despertó el interés de un gigante y hasta el lunes no se pudo confirmar la oficialidad del acuerdo. Nosotros buscamos lo más ventajoso para el Deportivo Alavés. Hemos tomado la mejor de las decisiones posibles"

De esta manera, Quique Sánchez Flores comenzó hablando de las fortalezas del equipo, el debut en Valencia y el cuerpo técnico en su llegada al equipo babazorro: "El Alavés no es un equipo roto, tiene muchas posibilidades y creo que haremos las cosas bien para conseguir el objetivo. Debutar en Valencia será algo especial. Aquella fue muy afición tanto como entrenador como jugador y les tengo mucho cariño. Venimos con un cuerpo técnico experimentado, capaz y que nos ha acompañado en todos los éxitos y cuando hemos rescatado a algunos equipos de momentos complicados".

Quique Sánchez Flores apunta que va a hablar con Mariano

Además, Quique Sánchez Flores explicó su plan con jugadores con Mariano, que no han contado en los dos últimos meses con Coudet: "Es un proyecto deportivo, cultural para mí, a nivel personal y creo que habrá todos los condicionantes para que las cosas salgan bien. En cuanto a Mariano, lo conozco de la época del Sevilla y voy a hablar con él. Aprovecharemos el legado que nos ha dejado el anterior entrenador y contaremos con la gente que nos pueda ayudar. Creo que hay un grupo muy entrenable y que podemos conseguir los objetivos. Llego con muchas ganas y una sonrisa. Llevo más tiempo de mi vida dentro del fútbol que fuera de él".

Por último, Quique Sánchez Flores concluyó hablando de su futuro en el Alavés, con el que ha firmado hasta junio de 2028 tal y como apuntaban las primeras informaciones: "Tenemos un plan que es permanecer este año pero la idea es que no haya sufrimiento y que se pueda aspirar a algo más. Estoy optimista, hay una cosa que me encantó. Han respetado mi silencio elegido durante mucho tiempo. Ese respeto y esa educación me impone. Estamos acostumbrados a otras maneras de actuar. Me ha gustado mucho el estilo del club. Soy un apasionado del club vaya al campo o lo vea por la tele. Me metaboliza, me da vida. Este club transmite mucha solidez".