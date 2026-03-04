Quique Sánchez Flores ante el 'marrón' de Mariano Díaz: "¿Otra oportunidad? Mariano ya está más retirado que en activo"

El debate en ESTADIO Deportivo sobre Mariano Díaz divide opiniones mientras el Alavés espera la llegada de Quique Sánchez Flores para intentar reactivar a un delantero apartado desde diciembre

El Deportivo Alavés está a punto de abrir una nueva etapa con la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo, un movimiento que busca una reacción inmediata para amarrar la permanencia. Sin embargo, más allá de la pizarra y los puntos, el nuevo técnico se encuentra con una patata caliente sobre la mesa que divide opiniones, qué hacer con Mariano Díaz. El delantero está en el ojo del huracán tras haber desaparecido de la dinámica del grupo a mediados de diciembre, justo después de aquel "arrebato por no salir titular en el partido frente al Sevilla".

El debate en Vitoria es crudo y no es para menos, por un lado, existe un sector que ha perdido totalmente la fe en el jugador, viéndolo como "un futbolista que ya está más retirado que en activo". No es una crítica gratuita, sino que se apoya en una trayectoria marcada por la falta de estabilidad y los roces constantes. Los que siguen el día a día del equipo no esconden que Mariano es "un jugador que por todos los clubes por los que ha pasado ha tenido problemas", señalando directamente a su falta de ritmo y a un compromiso físico que brilla por su ausencia.

El laberinto contractual, dos millones de euros brutos y contrato hasta 2027

El gran problema para el Alavés no es solo deportivo, sino económico. Aunque se especula con lo más lógico, que sería recibir la carta de libertad, la realidad de su contrato bloquea cualquier salida sencilla. Mariano percibe una ficha cercana a los dos millones de euros brutos, una cifra inasumible para el club si pretende rescindirlo de forma unilateral. Además, el jugador no tiene ninguna intención de facilitar las cosas, su plan es cumplir su contrato hasta junio de 2027.

Esta postura del delantero deja a la entidad en un callejón sin salida, con la permanencia en juego y habiendo perdido piezas clave en ataque como Carlos Vicente, "el equipo tampoco es que tenga ahora mismo mucho donde escoger". La dirección deportiva se debate entre mantener a un jugador que transmite las mismas malas sensaciones de temporadas pasadas o asumir un coste de despido que ahora mismo es prácticamente imposible para el club.

Quique Sánchez Flores, el último clavo ardiendo

Pero en medio de este pesimismo, aparece la figura de Quique Sánchez Flores. El técnico ya sabe lo que es lidiar con el delantero dominicano de sus días en el Sevilla, donde a pesar de los "tirones de orejas públicamente", consiguió que aportara algunos minutos en el tramo final de la temporada 23/24. La esperanza de los que aún no lo dan por perdido, como el compañero Alejandro Sáez, es que el madrileño sea capaz de "meterle los dedos y enchufarlo" para que, al menos, vuelva a sentirse futbolista.

Al final, la cuenta es sencilla, el Alavés necesita gol para no bajar, si Quique consigue "mimarlo y ponerlo mínimamente bien", Mariano podría ser ese "impulso de aquí al final de temporada para salvar el descenso". El reto es mayúsculo, porque recuperar a un jugador que parece haber desconectado de la élite es casi un milagro, pero si alguien tiene el manual para intentarlo, ese es el nuevo entrenador albiazul.