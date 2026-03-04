Quique Sánchez Flores aterriza con cuatro 'refuerzos' en el Alavés

El madrileño ya ha sido presentado como nuevo entrenador del conjunto vitoriano y para afrontar esta aventura no ha dudado en traerse a su equipo de confianza

Del River Plate desde chiquitito. A partir de ahora, en el corazón de Quique Sánchez Flores habrá un hueco especial para el equipo argentino. Porque gracias a que 'Millonario' se ha fijado en el 'Chacho' Coudet él ha podido volver al ruedo en LaLiga EA Sports. Y lo ha hecho tomando las riendas de un equipo que tenía muchas ganas de dirigir, según sus palabras en la rueda de presentación que ha ofrecido como nuevo entrenador del Deportivo Alavés.

Pero el madrileño no ha aterrizado solo en Vitoria, sino que lo ha hecho acompañado por cuatro profesionales reforzarán el cuerpo técnico ya existente en Mendizorroza: Antonio Díaz y Santos Ramírez entrarán como entrenadores asistentes y analistas técnicos, José Luis Gallardo se ocupará del análisis audiovisual, del desarrollo de programas y del control estadístico y Óscar García se encargará de la preparación física del equipo. Todos ellos han acompañado al nuevo entrenador babazorro en varias de sus aventuras profesionales en otros equipos.

Durante la rueda de prensa, el nuevo entrenador blanquiazul afirmó que no coge “un equipo roto", aseguró que la plantilla “tiene alma”, y tomó su llegada a Vitoria como “una oportunidad para seguir creciendo”.El experimentado técnico madrileño apuntó, en su presentación como nuevo técnico babazorro, que toma las riendas del Glorioso “con humildad y ganas” y adelantó que se quedará “con lo mejor que tenga el actual Alavés”.“En los legados de los entrenadores siempre hay algo que rescatar”, añadió Quique Sánchez Flores, convencido de que su sello se acerca a la filosofía del Alavés. Dijo que ve a un equipo “obediente y ordenado”, aunque admitió que ha visto “cosas que pueden ir en otra dirección”.

También tuvo palabras para los seguidores alavesistas: “Es una excelente afición y los necesitamos muy cerca, que empujen”, demandó, al tiempo que desveló que el contrato hasta junio de 2028 es porque tienen un plan. “Queremos permanecer, que no haya sufrimiento los siguientes años y tener más aspiraciones”.Y casualidades del destino, Quique Sánchez Flores se estrenará en Valencia: “Siempre fue mi afición y será un momento especial”.

Por último, no dudó en mojarse sobre la situación de Mariano Díaz, apartado por Eduardo Coudet: “Me gustaría contar con todos. Mi objetivo es que crezcan y sacar el mejor rendimiento de todos”. “Es una plantilla muy entrenable y profesional y es lo mejor que le puede pasar a un entrenador”.Al margen de lo deportivo, Quique Sánchez Flores explicó que le encantó que el Alavés respetara su silencio: “Han considerado la trayectoria y ese respeto con el que me han tratado me impone y me gusta”, aseguró.

Los dirigentes albiazules, muy felices con su llegada

“Estábamos bien y se ha abierto un posibilidad de estar mejor”, aclaró el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, quien acompañó al entrenador junto con el presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz.

“Quique nos permite posibilidad de crecimiento; buscamos progresar, mejorar y consolidar el proyecto”, argumentó el portavoz albiazul, que no ocultó la “ilusión” que despierta la llegada de Quique Sánchez Flores al Alavés.

“Es una oportunidad que de otra manera no se hubiera dado. Ojalá sea el principio de muchas cosas buenas que estén por venir”, remarcó Sergio Fernández, que puso en valor la dimensión del nuevo entrenador alavesista.