El TAS le da una alegría al Alavés

El Tribunal Arbitral del Deporte ha concedido la suspensión cautelar a Facundo Garcés, por lo que el argentino se reincorporará al conjunto babazorro

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) concedió este lunes la suspensión cautelar de la sanción a Facundo Garcés y el central argentino se reincorporará al Deportivo Alavés. La FIFA suspendió al jugador con 12 meses de inhabilitación el 25 de septiembre de 2025 por infracciones vinculadas con falsedad de documentos presentados por el jugador para obtener un pasaporte de Malasia.

Su caso implicaba a otros seis futbolistas malasios nacionalizados, Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Rodrigo Holgado; Imanol Machuca; João Figueiredo; Jon Irazábal y Héctor Hevel, según la FIFA, en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027. Los siete futbolistas participaron el 10 de junio de 2025 en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

La sanción fue confirmada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 3 de noviembre de 2025, pero el jugador recurrió al TAS, que admitió este lunes la solicitud del jugador de suspensión provisional cautelar de la sanción.

Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, Facundo Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto.

Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo vitoriano en LaLiga EA Sports y podría jugar este mismo viernes ante el RCD Espanyol si el técnico, su compatriota Eduardo Coudet, lo estima oportuno, aunque se supone que la reincorporación será paulatina puesto que ha debido entrenarse al margen del club, por su cuenta.

Coudet anuncia la posible salida de Carlos Vicente

Por otro lado, Eduardo Coudet se mostró eufórico tras la victoria ante el Betis y orgullo con el trabajo de los suyos: “Por la parte futbolística el torneo ha sido injusto en la puntuación. Les veo que están bien y convencidos y eso me genera tranquilidad”.

Y en especial, puso en valor el trabajo de Carlos Protesoni: “Ha trabajado mucho para adaptarse a la posición de central y los valoro más porque tiene una situación contractual límite”, dijo sobre el uruguayo. “Si fuera el Alavés lo renovaría”.

Asimismo, cuestionado sobre la posible salida de Carlos Vicente en este mercado invernal, el preparador blanquiazul fue rotundo: "Existe el interés de varios equipos, veremos a ver qué pasa". Por último, se mostró encantado con el rendimiento que está ofreciendo Pablo Ibáñez, algo que no entraba tanto en sus planes al principio y de lo cual se alegra "muchísimo".