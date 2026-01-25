Alavés - Betis, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta en Mendizorroza al Alavés con el Betis, que puede dar un salto en la tabla si consigue el triunfo

¡Muy buenas tardes a todos! Le damos la bienvenida al directo del partido que enfrenta esta noche a Alavés y Betis en Mendizorroza y que puedes seguir en el directo pormenorizado de ESTADIO Deportivo. ¿Preparados?

Esta encuentro ofrece un gran premio al Betis en caso de ganar, pues escalaría un puesto en la tabla a costa del Espanyol , que perdió ayer, y se pondría quinto. Además, se quedaría a solo cinco puntos del Villarreal. ¡Oportunidad de oro!

El equipo babazorro recibe al Betis en puestos de descenso después de cinco jornadas sin ganar con un bagaje de un punto de 15 posibles.

Los verdiblancos han viajado a Vitoria sin los ocho lesionados que llenan la enfermería, casos de Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Sofyan Amrabat, Junior Firpo, Isco Alarcón y Héctor Bellerín . Además, Ricardo Rodríguez y Antony han viajado tocados, por lo que hasta no se sabrán si están aptos hasta conocer el once.

El Betis visita esta noche Mendizorroza para medirse al Alavés en partido correspondiente a la jornada 21 del campeonato liguero y que puedes seguir en directo en el minuto que ofrece ESTADIO Deportivo.

Una cita de vital importancia para los verdiblancos tanto en cuanto tienen la oportunidad de redimirse de la derrota en la Europa contra el PAOK con un premio mayúsculo de cara a sus aspiraciones continentales. No en vano, un triunfo le permitiría dar un salto sensible en la tabla.

Y es que la derrota de ayer del Espanyol contra el Valencia pone al alcance la quinta plaza, a la que accedería con un triunfo en Vitoria. Además, se pondría a solo cinco unidades del Villarreal una vez que el Real Madrid asaltó el sábado La Cerámica. Por ende, el botín sería enorme si consigue regresar con el máximo rédito a tierras hispalenses.

Cabe recordar que más allá perder en Tesalónica, el Betis se impuso en el último partido de Liga al Villarreal y hoy puede dar un paso considerable ante un Alavés en puestos de descenso y que atraviesa por una dura crisis de resultados.

Ocho bajas del Betis

Para ello, el técnico bético debe sobreponerse a ocho bajas por las lesiones de Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Sofyan Amrabat, Junior Firpo, Isco Alarcón y Héctor Bellerín. Además, tanto Ricardo Rodríguez como Antony han viajado tocados, por lo que hasta última hora no se sabrá si están aptos para formar en el once inicial.

La única buena noticia es el regreso de Bakambu tras perderse la cita del jueves contra el PAOK por sanción.